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Posted 28 января 2020,, 13:34

Published 28 января 2020,, 13:34

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Шестой житель села в Омской области умер от выпитого суррогата

28 января 2020, 13:34
Очередной житель села Покровка в Омской области скончался в больнице от отравления метанолом — техническим спиртом. Об этом сообщает ГТРК «Иртыш».

Погибшему мужчине было 28 лет, уточняет издание. Ранее он и еще несколько человек были госпитализировали в БСМП-1, у четверых было диагностировано острое отравление метиловым спиртом, у двоих диагноз не подтвердился.

Сейчас в БСМП-1 в отделении реанимации остаются еще два пациента с отравлением некачественным алкоголем. Их состояние оценивается как тяжелое.

Об отравлении техническим спиртом жителей Покровки стало известно в прошлые выходные. Как выяснилось, ранее судимый 37-летний местный житель разбавил водой так называемый технический, метиловый спирт, и продал сельчанам под видом качественного алкоголя по 100 рублей за поллитра. После употребления алкоголя скончались 51-летний мужчина и его 28-летний племянник, 54-летний мужчина, 73-летняя женщина и 62-летний мужчина.

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