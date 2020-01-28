Шестой житель села в Омской области умер от выпитого суррогата

Posted 28 января 2020,, 13:34
Published 28 января 2020,, 13:34
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Погибшему мужчине было 28 лет, уточняет издание. Ранее он и еще несколько человек были госпитализировали в БСМП-1, у четверых было диагностировано острое отравление метиловым спиртом, у двоих диагноз не подтвердился.
Сейчас в БСМП-1 в отделении реанимации остаются еще два пациента с отравлением некачественным алкоголем. Их состояние оценивается как тяжелое.
Об отравлении техническим спиртом жителей Покровки стало известно в прошлые выходные. Как выяснилось, ранее судимый 37-летний местный житель разбавил водой так называемый технический, метиловый спирт, и продал сельчанам под видом качественного алкоголя по 100 рублей за поллитра. После употребления алкоголя скончались 51-летний мужчина и его 28-летний племянник, 54-летний мужчина, 73-летняя женщина и 62-летний мужчина.