Поправка о защите культуры может появиться в Конституции РФ

Posted 23 января 2020,, 17:56
Published 23 января 2020,, 17:56
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Об этом стало известно от членов органа.
На заседании рабочей группы по подготовке инициатив о внесении изменений в Конституцию РФ Александр Калягин рассказал о предложении, разработанном вместе с коллегами по творческому цеху, входящими в состав группы, касающемся включения в Основной закон поправки к статье 70 (в ней говорится о флаге, гербе, гимне и столице), сообщает rapsinews.
Среди прочего, представителями рабочей группы было предложено внести дополнение в статью 70 Конституции РФ в виде третьего пункта о культуре. Редакция этого пункта следующая: "Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством".