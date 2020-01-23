Поправка о защите культуры может появиться в Конституции РФ

На заседании рабочей группы по подготовке инициатив о внесении изменений в Конституцию РФ Александр Калягин рассказал о предложении, разработанном вместе с коллегами по творческому цеху, входящими в состав группы, касающемся включения в Основной закон поправки к статье 70 (в ней говорится о флаге, гербе, гимне и столице), сообщает rapsinews.