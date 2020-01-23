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Posted 23 января 2020,, 17:56

Published 23 января 2020,, 17:56

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Поправка о защите культуры может появиться в Конституции РФ

23 января 2020, 17:56
Представители рабочей группы, которые подготавливают предложения о внесении поправок в Конституцию РФ, среди которых глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель театра ET CETERA Александр Калягин, выступили с инициативой о закреплении в Основном законе статуса о культуре.

Об этом стало известно от членов органа.

На заседании рабочей группы по подготовке инициатив о внесении изменений в Конституцию РФ Александр Калягин рассказал о предложении, разработанном вместе с коллегами по творческому цеху, входящими в состав группы, касающемся включения в Основной закон поправки к статье 70 (в ней говорится о флаге, гербе, гимне и столице), сообщает rapsinews.

Среди прочего, представителями рабочей группы было предложено внести дополнение в статью 70 Конституции РФ в виде третьего пункта о культуре. Редакция этого пункта следующая: "Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством".

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