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Posted 15 января 2020,, 02:18

Published 15 января 2020,, 02:18

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске директор стройфирмы Сароян признал свою вину

15 января 2020, 02:18
Накануне в Омске начали судить директора строительной фирмы ООО «Дорожная строительная компания» Севака Сарояна, сообщает «12 канал». Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, мужчина вместе с бухгалтером компании Инной Купленик и своим дядей Гнелой Сароян выиграли аукцион на ремонт нескольких дорог в Знаменском районе, которые пострадали во время паводка в 2015 году. Однако дороги так и не привели в порядок.

Следствие считает, что была выполнена только часть работ. А деньги на проведение ремонта — более 40 млн рублей — подсудимые похитили.

Сейчас Сароян находится под домашним арестом. Уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство, он сотрудничает со следствием. Как сообщает телеканал со ссылкой на региональную прокуратуру, его подельники свою вину не признают. Рассмотрение уголовного дела продолжается.

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