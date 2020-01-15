В Омске директор стройфирмы Сароян признал свою вину

Posted 15 января 2020,, 02:18
Published 15 января 2020,, 02:18
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По версии следствия, мужчина вместе с бухгалтером компании Инной Купленик и своим дядей Гнелой Сароян выиграли аукцион на ремонт нескольких дорог в Знаменском районе, которые пострадали во время паводка в 2015 году. Однако дороги так и не привели в порядок.
Следствие считает, что была выполнена только часть работ. А деньги на проведение ремонта — более 40 млн рублей — подсудимые похитили.
Сейчас Сароян находится под домашним арестом. Уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство, он сотрудничает со следствием. Как сообщает телеканал со ссылкой на региональную прокуратуру, его подельники свою вину не признают. Рассмотрение уголовного дела продолжается.