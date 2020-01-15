В Омске директор стройфирмы Сароян признал свою вину

По версии следствия, мужчина вместе с бухгалтером компании Инной Купленик и своим дядей Гнелой Сароян выиграли аукцион на ремонт нескольких дорог в Знаменском районе, которые пострадали во время паводка в 2015 году. Однако дороги так и не привели в порядок.