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Posted 26 декабря 2019,, 14:09

Published 26 декабря 2019,, 14:09

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омской области насчитали около 54 тыс нелегальных работников

26 декабря 2019, 14:09
На общественном совете при минэкономики Омской области сегодня, 26 декабря, обсудили перспективы введения с 1 января 2020 года налога для самозанятых омичей. Замминистра экономики Омской области Денис Кушнер объяснил, какие у новой системы есть преимущества, пишет «ОмскРегион».

Платить налоги по новой системе будут только те предприниматели, которые не нанимают сотрудников, а их годовой доход не превышает 2.4 млн рублей. Это, например, репетиторы, фотографы, фрилансеры и няни. Они должны будут платить 4% от доходов, полученных от физических лиц, и 6% — от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Как пишет издание, Кушнер озвучил опасение в том, что руководители предприятий начнут массово увольнять своих подчиненных, чтобы переоформить как самозанятых. Однако эту лазейку перекрыли законодательно: доходы, полученные от бывшего работодателя в течение двух лет после увольнения, не могут облагаться налогом на профессиональный доход, то есть чтобы стать самозанятым, с момента увольнения с предыдущего места работы должно пройти два года.

Замминистра экономики Денис Кушнер отметил, что целью введения такой системы будет не увеличение доходов государства, а вывод хотя бы части доходов предпринимателей из тени. Он отметил, что в Омской области, по неофициальным данным, неофициально работают около 54 тыс, и новый налоговый режим позволит им не бояться ответственности. При этом оформление статуса самозанятого будет добровольным.

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