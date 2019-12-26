В Омской области насчитали около 54 тыс нелегальных работников

Posted 26 декабря 2019,, 14:09
Published 26 декабря 2019,, 14:09
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Платить налоги по новой системе будут только те предприниматели, которые не нанимают сотрудников, а их годовой доход не превышает 2.4 млн рублей. Это, например, репетиторы, фотографы, фрилансеры и няни. Они должны будут платить 4% от доходов, полученных от физических лиц, и 6% — от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Как пишет издание, Кушнер озвучил опасение в том, что руководители предприятий начнут массово увольнять своих подчиненных, чтобы переоформить как самозанятых. Однако эту лазейку перекрыли законодательно: доходы, полученные от бывшего работодателя в течение двух лет после увольнения, не могут облагаться налогом на профессиональный доход, то есть чтобы стать самозанятым, с момента увольнения с предыдущего места работы должно пройти два года.
Замминистра экономики Денис Кушнер отметил, что целью введения такой системы будет не увеличение доходов государства, а вывод хотя бы части доходов предпринимателей из тени. Он отметил, что в Омской области, по неофициальным данным, неофициально работают около 54 тыс, и новый налоговый режим позволит им не бояться ответственности. При этом оформление статуса самозанятого будет добровольным.