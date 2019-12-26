В Омской области насчитали около 54 тыс нелегальных работников

Как пишет издание, Кушнер озвучил опасение в том, что руководители предприятий начнут массово увольнять своих подчиненных, чтобы переоформить как самозанятых. Однако эту лазейку перекрыли законодательно: доходы, полученные от бывшего работодателя в течение двух лет после увольнения, не могут облагаться налогом на профессиональный доход, то есть чтобы стать самозанятым, с момента увольнения с предыдущего места работы должно пройти два года.