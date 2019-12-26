В Омске не смогли наказать кондуктора, высадившего ребенка на мороз

Posted 26 декабря 2019,, 04:37
Published 26 декабря 2019,, 04:37
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Напомним, кондуктор потребовала у школьника справку, которую выдают только с 12 лет. Мальчик не смог ее показать, поэтому женщина высадила его на мороз. Пострадавший ребенок не запомнил номер троллейбуса, а только то, что кондуктором была женщина.
По информации издания, в департаменте транспорта смогли выяснить, что в тот момент, когда произошел инцидент, пять троллейбусов проезжали по указанному отрезку в Чкаловском поселке. В одном из них кондуктором был мужчина, поэтому он сразу отпал. Остальных четырех женщин вызвали на беседу, но никто не признался в поступке. Все они заявили, что такой ситуации не было.
Матери мальчика предложили прийти с сыном в троллейбусное депо и попытаться узнать обидчицу. Однако в итоге женщина не стала выяснять, кто высадил ее сына, поэтому она не пришла.