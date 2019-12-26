В Омске не смогли наказать кондуктора, высадившего ребенка на мороз

По информации издания, в департаменте транспорта смогли выяснить, что в тот момент, когда произошел инцидент, пять троллейбусов проезжали по указанному отрезку в Чкаловском поселке. В одном из них кондуктором был мужчина, поэтому он сразу отпал. Остальных четырех женщин вызвали на беседу, но никто не признался в поступке. Все они заявили, что такой ситуации не было.