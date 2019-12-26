В Омске хотят закрыть автобусный маршрут № 40

Posted 26 декабря 2019,, 02:12
Published 26 декабря 2019,, 02:12
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По словам замдиректора департамента транспорта мэрии Омска Игоря Кожухова, ООО «АвтоСила-55», скорее всего, откажется от маршрута № 40. Сейчас на маршруте осталось всего три автобуса, которые ездят очень редко, сообщает телерадиокомпания. Омичи часто ездили на автобусах № 40 в «Мегу».
Планировалось, что на маршруте будут работать 20 автобусов. Сначала на нем работало 12-14 машин, но перевозчик сообщил, что маршрут убыточный. Схему его движения немного изменили, по все осталось по-прежнему.
Сейчас в департаменте транспорта надеются, что смогут найти нового перевозчика для маршрута № 40. Муниципалы не могут его обслуживать из-за нехватки автобусов, а для предпринимателей убыточный маршрут не интересен.
Добавим, что такой маршрут уже был в городе в 2009–2010 годах, но тогда его закрыли из-за нерентабельности. Сейчас ситуация повторяется.