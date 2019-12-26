В Омске хотят закрыть автобусный маршрут № 40

По словам замдиректора департамента транспорта мэрии Омска Игоря Кожухова, ООО «АвтоСила-55», скорее всего, откажется от маршрута № 40. Сейчас на маршруте осталось всего три автобуса, которые ездят очень редко, сообщает телерадиокомпания. Омичи часто ездили на автобусах № 40 в «Мегу».