ВКонтакте отправит выручку от новогоднего подарка на благотворительность

Posted 25 декабря 2019,, 13:57
Published 25 декабря 2019,, 13:57
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
На благотворительном подарке изображён бурундук Квип. В этом году он стал героем первого в России стикерпака с жестовым языком. Персонаж многим полюбился: благодаря ему почти 2 миллиона человек узнали больше о жизни людей с нарушениями слуха.
Подарок с Квипом стоит всего 21 рубль. Купить его можно до 15 января. Собранные за эти дни средства будут перечислены трём благотворительным организациям:
Екатерина Кочнева, руководитель направления Благотворительность ВКонтакте:
«Многие наши пользователи интересуются благотворительностью и любят дарить подарки. Мы нашли способ объединить эти два увлечения. Подарок всего за 21 рубль станет не только приятным новогодним сюрпризом для друзей и близких, но и действительно важной помощью в деятельности благотворительных организаций».
ВКонтакте регулярно запускает просветительские и фандрайзинговые проекты с некоммерческими организациями. Ранее VK представила два набора благотворительных стикеров, организовала аукцион VK for Good, на котором благотворительные фонды бесплатно получили от рекламных агентств 1950 часов работы над digital-продвижением, а также запустила маску для историй и игру, с помощью которых пользователи могли прочувствовать мир людей с нарушениями слуха и зрения.