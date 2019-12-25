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Posted 25 декабря 2019,, 13:57

Published 25 декабря 2019,, 13:57

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

ВКонтакте отправит выручку от новогоднего подарка на благотворительность

25 декабря 2019, 13:57
ВКонтакте продолжает новогоднюю традицию и предлагает сделать доброе дело: отправить друзьям подарок, деньги за который будут перечислены в некоммерческие организации.

На благотворительном подарке изображён бурундук Квип. В этом году он стал героем первого в России стикерпака с жестовым языком. Персонаж многим полюбился: благодаря ему почти 2 миллиона человек узнали больше о жизни людей с нарушениями слуха.

Подарок с Квипом стоит всего 21 рубль. Купить его можно до 15 января. Собранные за эти дни средства будут перечислены трём благотворительным организациям:

  • «Живи, малыш» — помогает больным детям со всей России проходить лечение и реабилитацию;
  • «Дети ждут» — помогает устройству в семьи детей-сирот и консультирует приёмных родителей;
  • «Фонд „РЭЙ“» — поддерживает 30 приютов для бездомных животных, где содержатся более 15 тысяч собак и кошек.

Екатерина Кочнева, руководитель направления Благотворительность ВКонтакте:

«Многие наши пользователи интересуются благотворительностью и любят дарить подарки. Мы нашли способ объединить эти два увлечения. Подарок всего за 21 рубль станет не только приятным новогодним сюрпризом для друзей и близких, но и действительно важной помощью в деятельности благотворительных организаций».

ВКонтакте регулярно запускает просветительские и фандрайзинговые проекты с некоммерческими организациями. Ранее VK представила два набора благотворительных стикеров, организовала аукцион VK for Good, на котором благотворительные фонды бесплатно получили от рекламных агентств 1950 часов работы над digital-продвижением, а также запустила маску для историй и игру, с помощью которых пользователи могли прочувствовать мир людей с нарушениями слуха и зрения.

Обо всех тематических акциях можно узнавать в сообществе «Благотворительность ВКонтакте».

#Общество
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