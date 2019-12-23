Омские депутаты скрыли свои доходы, доли в бизнесе и недвижимость

Posted 23 декабря 2019,, 03:11
Published 23 декабря 2019,, 03:11
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В сведениях об имуществе и доходах депутатов Заксобрания и их семей за 2018 год нашли недостоверную информацию. По информации издания, подать неверные сведения решили десять депутатов.
Так, Вячеслав Васильев не указал, что у него есть 15 гаражных боксов и доход в размере 198 тыс рублей. Анатолий Беззубцев уменьшил свой доход на 34.8 тыс рублей. Аналогично поступил Николай Иванов, который скрыл 134 тыс рублей.
Сергей Головачев и Валерий Борисов не указали доходы своих несовершеннолетних детей — 41.8 тыс рублей и 18.6 тыс рублей соответственно. Валерий Кокорин не сообщил, что его несовершеннолетний ребенок имеет долю в обществе с ограниченной ответственностью.
Владимир Пушкарев также не указал, что у него есть доля в ООО. Депутат Игорь Зуга не сообщил, что у него в собственности есть нежилое помещение.
Кроме того, Юрий Шаповалов не указал в декларации, что у его жены есть доля в обществе с ограниченной ответственностью. Константин Ткачев сообщил, что у него есть доля в ООО, но эта информация оказалась неверной.
Добавим, что декларации за прошлый год подавали весной 2019 года.