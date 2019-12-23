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Posted 23 декабря 2019,, 03:11

Published 23 декабря 2019,, 03:11

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омские депутаты скрыли свои доходы, доли в бизнесе и недвижимость

23 декабря 2019, 03:11
Комиссия Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений в декларациях депутатов опубликовала данные о нарушениях, сообщают «Коммерческие вести».

В сведениях об имуществе и доходах депутатов Заксобрания и их семей за 2018 год нашли недостоверную информацию. По информации издания, подать неверные сведения решили десять депутатов.

Так, Вячеслав Васильев не указал, что у него есть 15 гаражных боксов и доход в размере 198 тыс рублей. Анатолий Беззубцев уменьшил свой доход на 34.8 тыс рублей. Аналогично поступил Николай Иванов, который скрыл 134 тыс рублей.

Сергей Головачев и Валерий Борисов не указали доходы своих несовершеннолетних детей — 41.8 тыс рублей и 18.6 тыс рублей соответственно. Валерий Кокорин не сообщил, что его несовершеннолетний ребенок имеет долю в обществе с ограниченной ответственностью.

Владимир Пушкарев также не указал, что у него есть доля в ООО. Депутат Игорь Зуга не сообщил, что у него в собственности есть нежилое помещение.

Кроме того, Юрий Шаповалов не указал в декларации, что у его жены есть доля в обществе с ограниченной ответственностью. Константин Ткачев сообщил, что у него есть доля в ООО, но эта информация оказалась неверной.

Добавим, что декларации за прошлый год подавали весной 2019 года.

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