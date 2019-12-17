Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря 2019,, 03:08

Published 17 декабря 2019,, 03:08

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Фадина хочет поменять в Омске все трамваи и троллейбусы

17 декабря 2019, 03:08
В радиоинтервью ГТРК «Иртыш» мэр Омска Оксана Фадина подвела итоги двухлетнего управления городом. Она рассказала, что ей многое хочется поменять в Омске, но не всегда на это есть деньги.

По словам Фадиной, у нее есть много вопросов по транспортной системе города. Это касается как работы подвижного состава, так и расположения маршрутной сети.

«Хочется поменять все старые троллейбусы и трамваи. Мы работаем над этой проблемой. Омичи это видят», — цитирует мэра телерадиокомпания.

Кроме того, Оксана Фадина старается использовать в своей работе практики других городов. Но получается это не всегда.

Дело в том, что из-за разного устройства генплана и магистралей нельзя получить тот же результат, просто скопировав какую-то задумку. Для начала нужно все проанализировать, а затем только применять. Часто выходит, что получается видоизменять даже лучшие практики.

В своей работе Фадина стремится применять практики лучших российских городов. Так, мэр Омска побывала в Красноярске — перенимала опыт этого города. Но не все практики можно применять.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15