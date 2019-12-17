Фадина хочет поменять в Омске все трамваи и троллейбусы

Posted 17 декабря 2019,, 03:08
Published 17 декабря 2019,, 03:08
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По словам Фадиной, у нее есть много вопросов по транспортной системе города. Это касается как работы подвижного состава, так и расположения маршрутной сети.
«Хочется поменять все старые троллейбусы и трамваи. Мы работаем над этой проблемой. Омичи это видят», — цитирует мэра телерадиокомпания.
Кроме того, Оксана Фадина старается использовать в своей работе практики других городов. Но получается это не всегда.
Дело в том, что из-за разного устройства генплана и магистралей нельзя получить тот же результат, просто скопировав какую-то задумку. Для начала нужно все проанализировать, а затем только применять. Часто выходит, что получается видоизменять даже лучшие практики.
В своей работе Фадина стремится применять практики лучших российских городов. Так, мэр Омска побывала в Красноярске — перенимала опыт этого города. Но не все практики можно применять.