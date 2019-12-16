СМИ: с супруги пропавшего омского бизнесмена Кулешова требуют миллионные долги

«С одной стороны, я рада, что так вышло — очки розовые треснули прям в глаза. Хочу сказать всем девочкам-малышкам, которые тут, НИКОГДА в этой жизни не живите на всем готовом, не деградируйте, работайте, учитесь, ищите себя, развивайтесь! Нужно быть не хорошей прислуживающей, а личностью. По большому счету все мы одинокие эгоисты. И все», — цитирует девушку «Новый Омск».