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Posted 16 декабря 2019,, 13:24

Published 16 декабря 2019,, 13:24

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

СМИ: с супруги пропавшего омского бизнесмена Кулешова требуют миллионные долги

16 декабря 2019, 13:24
На супругу без вести пропавшего омского бизнесмена Станислава Кулешова Анну подали иски о взыскании долгов ее мужа. Об этом сообщает портал «БОР55» со ссылкой на неназванные источники.

Издание сообщает, что иск подала некая Анастасия Зубкова. Суть иска не сообщается, но, вероятно, связан он с долгами пропавшего мужа Анны.

«До этого претензии были выдвинуты в адрес компании „Кулешов ПРО“, отца, брата и матери Станислава. Мать оказалась в процедуре банкротства. Общий объем долгов составил порядка 10 миллионов рублей», — пишет портал.

Сама Анна на своей странице в «Инстаграм» написала, что после пропажи мужа работает за двоих, чтобы обеспечить себя, своего сына и расплатиться с некоторыми долгами мужа.

«С одной стороны, я рада, что так вышло — очки розовые треснули прям в глаза. Хочу сказать всем девочкам-малышкам, которые тут, НИКОГДА в этой жизни не живите на всем готовом, не деградируйте, работайте, учитесь, ищите себя, развивайтесь! Нужно быть не хорошей прислуживающей, а личностью. По большому счету все мы одинокие эгоисты. И все», — цитирует девушку «Новый Омск».

Примечательно, что все публикации, связанные с пропажей бизнесмена девушка удалила, и теперь ее аккаунт содержит исключительно рабочую информацию без упоминаний мужа.

Напомним, в апреле 2019 года жена Кулешова на своей странице в «Инстаграм» первой сообщила, что предпринимателя Станислава Кулешова якобы «подставили на крупную сумму», и потому он уехал, оставив ее одну с ребенком и долгами. Спустя час Анна удалила публикацию. Позже нашлись люди, которые заявили, что видели Станислава в Москве, однако до сих пор информации о его местонахождении нет.

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