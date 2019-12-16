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Posted 16 декабря 2019,, 12:33

Published 16 декабря 2019,, 12:33

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Открытие главной городской елки в Омске состоится 27 декабря

16 декабря 2019, 12:33
Главную городскую елку перенесли из парка 30-летия ВЛКСМ в центр Омска к зданию Музыкального театра, а ее торжественное открытие состоится через две недели, сообщает Омскрегион.

Главный новогодний атрибут уже установили, сейчас идет монтаж основания. Площадь вокруг елки украсят кристаллами, которые будут подсвечиваться. По бокам расставят домики ремесленников с сувенирной продукцией и горячим питанием.

На самой Театральной площади появятся две зоны: одна теплая, а вторая холодная у фонтана. Уже установлена большая сцена, где появится экран. Входные зоны оформят в новогодней тематике, здесь же появится трон Снежной Королевы и светодиодный дождь.

Работы по оформлению территории у Музыкального театра завершат к 25 декабря, а в пятницу, 27 декабря в 17:00 на Театральной площади состоится открытие главной городской елки. Для омичей подготовлено сказочное шоу «Снежная Королева. Глобальное потепление» (0+).

Из-за этого улица Лермонтова будет закрыта для проезда. На Театральную площадь приглашают омичей и в ночь с 31 декабря на 1 января. Здесь с 23:00 до 03:00 будет организована праздничная новогодняя программа. Посмотреть поздравления президента Владимира Путина, а также губернатора Александра Буркова и мэра Оксаны Фадиной можно на большом экране.

В течение новогодних каникул на территории площади пройдут массовые праздничные мероприятия.

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