Открытие главной городской елки в Омске состоится 27 декабря

Из-за этого улица Лермонтова будет закрыта для проезда. На Театральную площадь приглашают омичей и в ночь с 31 декабря на 1 января. Здесь с 23:00 до 03:00 будет организована праздничная новогодняя программа. Посмотреть поздравления президента Владимира Путина, а также губернатора Александра Буркова и мэра Оксаны Фадиной можно на большом экране.