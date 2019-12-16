Открытие главной городской елки в Омске состоится 27 декабря

Posted 16 декабря 2019,, 12:33
Published 16 декабря 2019,, 12:33
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Главный новогодний атрибут уже установили, сейчас идет монтаж основания. Площадь вокруг елки украсят кристаллами, которые будут подсвечиваться. По бокам расставят домики ремесленников с сувенирной продукцией и горячим питанием.
На самой Театральной площади появятся две зоны: одна теплая, а вторая холодная у фонтана. Уже установлена большая сцена, где появится экран. Входные зоны оформят в новогодней тематике, здесь же появится трон Снежной Королевы и светодиодный дождь.
Работы по оформлению территории у Музыкального театра завершат к 25 декабря, а в пятницу, 27 декабря в 17:00 на Театральной площади состоится открытие главной городской елки. Для омичей подготовлено сказочное шоу «Снежная Королева. Глобальное потепление» (0+).
Из-за этого улица Лермонтова будет закрыта для проезда. На Театральную площадь приглашают омичей и в ночь с 31 декабря на 1 января. Здесь с 23:00 до 03:00 будет организована праздничная новогодняя программа. Посмотреть поздравления президента Владимира Путина, а также губернатора Александра Буркова и мэра Оксаны Фадиной можно на большом экране.
В течение новогодних каникул на территории площади пройдут массовые праздничные мероприятия.