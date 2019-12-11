В Омской области в последний день 2019 года зарегистрируют 36 свадеб

По информации издания, в последний день 2019 года, 31 декабря, в Омской области зарегистрируют 36 браков, из них 30 пройдут в торжественной обстановке. Эта дата, уточнили в ведомстве, не пользуется популярностью среди молодожен: в 2016 году в этот день зарегистрировали 26 браков, в 2015 году — 35, в 2014 году — 33, в 2013 году — 50. Предыдущие два года выпадали на воскресенье и понедельник - дни, когда ЗАГСы не работают.