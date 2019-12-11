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Posted 11 декабря 2019,, 11:56

Published 11 декабря 2019,, 11:56

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омской области в последний день 2019 года зарегистрируют 36 свадеб

11 декабря 2019, 11:56
В управлении ЗАГС Главного государственного правового управления региона поделились данными о том, какие даты омичи выбирают чаще всего для заключения брака. Оказалось, что канун нового года в этот список не входит, пишет «ОмскРегион».

По информации издания, в последний день 2019 года, 31 декабря, в Омской области зарегистрируют 36 браков, из них 30 пройдут в торжественной обстановке. Эта дата, уточнили в ведомстве, не пользуется популярностью среди молодожен: в 2016 году в этот день зарегистрировали 26 браков, в 2015 году — 35, в 2014 году — 33, в 2013 году — 50. Предыдущие два года выпадали на воскресенье и понедельник - дни, когда ЗАГСы не работают.

Самым популярным месяцем для заключения брака считается август, а также «красивые» даты — 19 сентября 2019 года. Уже за полгода до этой даты нельзя было подать на нее заявление. Однако в управлении сообщили, что больше всего браков в этом году было зарегистрировано 10 августа — 124 пары обручились в этот день.

Всего же с января по ноябрь в Омской области было зарегистрировано 11 473 брака. Реже всего брак заключали в мае — 511 пар. В августе же свидетельство о заключении брака получили 1 640 новых семей.

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