В Омской области в последний день 2019 года зарегистрируют 36 свадеб

Posted 11 декабря 2019,, 11:56
Published 11 декабря 2019,, 11:56
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По информации издания, в последний день 2019 года, 31 декабря, в Омской области зарегистрируют 36 браков, из них 30 пройдут в торжественной обстановке. Эта дата, уточнили в ведомстве, не пользуется популярностью среди молодожен: в 2016 году в этот день зарегистрировали 26 браков, в 2015 году — 35, в 2014 году — 33, в 2013 году — 50. Предыдущие два года выпадали на воскресенье и понедельник - дни, когда ЗАГСы не работают.
Самым популярным месяцем для заключения брака считается август, а также «красивые» даты — 19 сентября 2019 года. Уже за полгода до этой даты нельзя было подать на нее заявление. Однако в управлении сообщили, что больше всего браков в этом году было зарегистрировано 10 августа — 124 пары обручились в этот день.
Всего же с января по ноябрь в Омской области было зарегистрировано 11 473 брака. Реже всего брак заключали в мае — 511 пар. В августе же свидетельство о заключении брака получили 1 640 новых семей.