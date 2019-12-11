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Posted 11 декабря 2019,, 13:12

Published 11 декабря 2019,, 13:12

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Бывший губернатор Омской области Назаров рассказал, что осложняло его работу

11 декабря 2019, 13:12
Экс-глава Омской области Виктор Назаров в интервью «Коммерческим вестям» признался, что усложняло его работу в этой должности и что раздражало сильнее всего.

Назаров руководил регионом с 2012 по 2017, и в это время, по его словам, он работал недостаточно эффективно. Причиной тому были «локальные мероприятия», на которых губернатор должен был присутствовать в обязательном порядке. Из-за этого у него практически не оставалось времени на работу с документами, и потому уделять время бумагам приходилось в личное время после рабочего дня.

«Я не понимал, зачем нужно приглашать губернатора на все мероприятия, которые проходят в области. Есть знаковые даты, общенациональные праздники, где должно быть первое лицо. Но очень много времени губернатора отнимают локальные мероприятия», — делится с изданием бывший глава региона.

Осенью 2017 года Виктор Назаров сменил место работы, перейдя из правительства Омской области в Совет Федерации в качестве сенатора от Омской области. На нынешнем месте работы, уверяет Назаров, у него остается больше времени, которое он может уделить семье.

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