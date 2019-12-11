Бывший губернатор Омской области Назаров рассказал, что осложняло его работу

Назаров руководил регионом с 2012 по 2017, и в это время, по его словам, он работал недостаточно эффективно. Причиной тому были «локальные мероприятия», на которых губернатор должен был присутствовать в обязательном порядке. Из-за этого у него практически не оставалось времени на работу с документами, и потому уделять время бумагам приходилось в личное время после рабочего дня.