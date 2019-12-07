Озвучена версия, куда пропало из Омска золото Колчака

Posted 7 декабря 2019,, 03:10
Published 7 декабря 2019,, 03:10
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Директор дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, кандидат исторических наук Виктор Москвитин высказал свою версию, куда пропали вагоны с золотом адмирала Александра Колчака. После гибели верховного правителя России, лидера белого движения золотой запас империи так и не нашли.
«Если большая часть из золотого запаса страны была украдена, то это вопрос, скорее, к чехам. Тот, кто бывал в Праге, мог узнать любопытный факт и увидеть его воочию: там есть целый район с роскошными особняками, построенный в 1920-х годах чешскими легионерами, вернувшимися из России. Зарплату им как бывшим военнопленным никто не платил — спрашивается: откуда капиталы?», - приводит слова Москвитина portal-kultura.ru.
Чехи выдали Александра Колчака иркутским революционерам по приказу французского генерала Мориса Жанена. «Русским золотом тогда, видимо, набили карманы многие», - заключает историк.
Золотой запас России был захвачен генералом Каппелем в Казанском банке. 490 тонн слитков переправили по железной дороге в Омск.
Как ранее сообщал Город55, Франция пока не дала разрешение на вывоз из страны архива Колчака. Представители его семьи продали ценные документы на торгах за 3 млн евро. Коллекцию из 400 лотов купили представители дома русского зарубежья. Среди документов – личная переписка и декларация правительства Колчака с его правками, сделанными в Омске.
Адмирал Александр Колчак руководил Белым движением в период Гражданской войны. С ноября 1918 года по январь 1920 года занимал пост верховного правителя России. Своей столицей выбрал Омск. В городе уже несколько лет идут споры о необходимости установки памятника Колчаку.