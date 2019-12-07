Озвучена версия, куда пропало из Омска золото Колчака

«Если большая часть из золотого запаса страны была украдена, то это вопрос, скорее, к чехам. Тот, кто бывал в Праге, мог узнать любопытный факт и увидеть его воочию: там есть целый район с роскошными особняками, построенный в 1920-х годах чешскими легионерами, вернувшимися из России. Зарплату им как бывшим военнопленным никто не платил — спрашивается: откуда капиталы?», - приводит слова Москвитина portal-kultura.ru.