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Posted 7 декабря 2019,, 03:10

Published 7 декабря 2019,, 03:10

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Озвучена версия, куда пропало из Омска золото Колчака

7 декабря 2019, 03:10
След вагонов с золотом ведет в Чехию. На мысли наводит и выдача адмирала иркутским революционерам.

Директор дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, кандидат исторических наук Виктор Москвитин высказал свою версию, куда пропали вагоны с золотом адмирала Александра Колчака. После гибели верховного правителя России, лидера белого движения золотой запас империи так и не нашли.

«Если большая часть из золотого запаса страны была украдена, то это вопрос, скорее, к чехам. Тот, кто бывал в Праге, мог узнать любопытный факт и увидеть его воочию: там есть целый район с роскошными особняками, построенный в 1920-х годах чешскими легионерами, вернувшимися из России. Зарплату им как бывшим военнопленным никто не платил — спрашивается: откуда капиталы?», - приводит слова Москвитина portal-kultura.ru.

Чехи выдали Александра Колчака иркутским революционерам по приказу французского генерала Мориса Жанена. «Русским золотом тогда, видимо, набили карманы многие», - заключает историк.

Золотой запас России был захвачен генералом Каппелем в Казанском банке. 490 тонн слитков переправили по железной дороге в Омск.

Как ранее сообщал Город55, Франция пока не дала разрешение на вывоз из страны архива Колчака. Представители его семьи продали ценные документы на торгах за 3 млн евро. Коллекцию из 400 лотов купили представители дома русского зарубежья. Среди документов – личная переписка и декларация правительства Колчака с его правками, сделанными в Омске.

Адмирал Александр Колчак руководил Белым движением в период Гражданской войны. С ноября 1918 года по январь 1920 года занимал пост верховного правителя России. Своей столицей выбрал Омск. В городе уже несколько лет идут споры о необходимости установки памятника Колчаку.

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