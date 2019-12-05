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Posted 5 декабря 2019,, 16:00

Published 5 декабря 2019,, 16:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Алена Штайнбрехер не вошла в Координационный совет омского Союза предпринимателей

5 декабря 2019, 16:00
Одну из претендентов на пост президента омского Союза предпринимателей Алену Штайнбрехер не взяли в координационный совет организации. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

После выборов главы Союза состоялось переизбрание членов Координационного совета союза предпринимателей. Как пишет издание, претендовали на членство 22 человека, из них кандидатуры троих отклонили. Среди последних оказалась и Алена Штайнбрехер, которая получасом ранее боролась за пост президента Союза. Вместе с ней в Координационный совет не приняли Елену Боженкову и Владимира Ноянова.

Напомним, сегодня состоялись перевыборы главы омского Союза предпринимателей. На новый срок переизбрали действующего главу организации Димитрия Галаванова. За него проголосовали 98 человек, остальные 9 отдали голоса за Штайнбрехер.

За несколько дней до выборов в Союзе предпринимателей разгорелся скандал из-за того, что предприниматель Юрий Чащин подал заявку слишком поздно, а Алена Штайнбрехер отказалась от участия, уступив Чащину место.

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