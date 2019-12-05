Алена Штайнбрехер не вошла в Координационный совет омского Союза предпринимателей

Posted 5 декабря 2019,, 16:00
Published 5 декабря 2019,, 16:00
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
После выборов главы Союза состоялось переизбрание членов Координационного совета союза предпринимателей. Как пишет издание, претендовали на членство 22 человека, из них кандидатуры троих отклонили. Среди последних оказалась и Алена Штайнбрехер, которая получасом ранее боролась за пост президента Союза. Вместе с ней в Координационный совет не приняли Елену Боженкову и Владимира Ноянова.
Напомним, сегодня состоялись перевыборы главы омского Союза предпринимателей. На новый срок переизбрали действующего главу организации Димитрия Галаванова. За него проголосовали 98 человек, остальные 9 отдали голоса за Штайнбрехер.
За несколько дней до выборов в Союзе предпринимателей разгорелся скандал из-за того, что предприниматель Юрий Чащин подал заявку слишком поздно, а Алена Штайнбрехер отказалась от участия, уступив Чащину место.