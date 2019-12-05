Алена Штайнбрехер не вошла в Координационный совет омского Союза предпринимателей

После выборов главы Союза состоялось переизбрание членов Координационного совета союза предпринимателей. Как пишет издание, претендовали на членство 22 человека, из них кандидатуры троих отклонили. Среди последних оказалась и Алена Штайнбрехер, которая получасом ранее боролась за пост президента Союза. Вместе с ней в Координационный совет не приняли Елену Боженкову и Владимира Ноянова.