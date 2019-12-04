Учителя массово увольняются из омской школы № 99

Posted 4 декабря 2019,, 13:54
Published 4 декабря 2019,, 13:54
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Учителя уверяют: за два года работы нового директора зарплаты вместо того, чтобы вырасти, уменьшились, нагрузки стало больше, а отношения внутри коллектива — хуже. Школа имеет доход с теплицы и сдачи помещений в аренду, однако вырученные деньги идут отнюдь не на ремонт классов и обновление оборудования.
Родители школьников также недовольны Черняковым. С 2017 года из школы уволились 15 педагогов, еще одна учительница математики с 30-летним стажем работы написала заявление на увольнение буквально на днях — ее тоже перестала устраивать зарплата и отношение руководства школы. Теперь их дети, которым через полгода сдавать ЕГЭ и ОГЭ, остались без грамотных наставников.
В департаменте образования на обращение журналистов сообщили, что в школе в ближайшее время проведут проверку.