Учителя массово увольняются из омской школы № 99

Родители школьников также недовольны Черняковым. С 2017 года из школы уволились 15 педагогов, еще одна учительница математики с 30-летним стажем работы написала заявление на увольнение буквально на днях — ее тоже перестала устраивать зарплата и отношение руководства школы. Теперь их дети, которым через полгода сдавать ЕГЭ и ОГЭ, остались без грамотных наставников.