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Posted 4 декабря 2019,, 13:54

Published 4 декабря 2019,, 13:54

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Учителя массово увольняются из омской школы № 99

4 декабря 2019, 13:54
Педагоги омской школы № 99 в эфире «Вестей-Омск» пожаловались на нового директора учреждения Валерия Чернякова. По словам учителей, новый руководитель негативно относится к своим подчиненным и никак не влияет на то, чтобы педагогам подняли заработную плату.

Учителя уверяют: за два года работы нового директора зарплаты вместо того, чтобы вырасти, уменьшились, нагрузки стало больше, а отношения внутри коллектива — хуже. Школа имеет доход с теплицы и сдачи помещений в аренду, однако вырученные деньги идут отнюдь не на ремонт классов и обновление оборудования.

Родители школьников также недовольны Черняковым. С 2017 года из школы уволились 15 педагогов, еще одна учительница математики с 30-летним стажем работы написала заявление на увольнение буквально на днях — ее тоже перестала устраивать зарплата и отношение руководства школы. Теперь их дети, которым через полгода сдавать ЕГЭ и ОГЭ, остались без грамотных наставников.

В департаменте образования на обращение журналистов сообщили, что в школе в ближайшее время проведут проверку.

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