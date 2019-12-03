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Posted 3 декабря 2019, 14:31

Published 3 декабря 2019, 14:31

Modified 23 февраля 2022, 13:52

Updated 23 февраля 2022, 13:52

В Карелии пенсионера осудили на 21 год за изнасилование и убийство девочки

В Карелии пенсионера осудили на 21 год за изнасилование и убийство девочки

3 декабря 2019, 14:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Карельском поселке пенсионер, обвиняемый в изнасиловании и убийстве двенадцатилетней девочки, получил наказание в виде лишения свободы на срок двадцать один год.

ФедералПресс пишет, что согласно следственной версии, мужчина напал на жертву, когда она направлялась в школу. Затем он изнасиловал девочку и ударил ее ножом, в результате чего она скончалась. Педофил спрятал тело в лесу и попытался скрыться. Однако правоохранители оперативно задержали убийцу.

Отмечается, проведенные в рамках следствия экспертизы, включая молекулярно-генетические, доказали вину подсудимого.

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