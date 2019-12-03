В Карелии пенсионера осудили на 21 год за изнасилование и убийство девочки

ФедералПресс пишет, что согласно следственной версии, мужчина напал на жертву, когда она направлялась в школу. Затем он изнасиловал девочку и ударил ее ножом, в результате чего она скончалась. Педофил спрятал тело в лесу и попытался скрыться. Однако правоохранители оперативно задержали убийцу.