Жители села под Омском жалуются на запах, идущий с северной промзоны города

Posted 2 декабря 2019,, 11:42
Published 2 декабря 2019,, 11:42
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Запах, по сообщению местных жителей, чувствовался в воскресенье, 1 декабря, на въезде в село и на улицах недалеко от трассы. Сельчане возмущены и одновременно удивлены тем, что в санаторно-курортную зону, которая находится в 30 километрах от черты города, ощущается химический запах, похожий на выбросы крупных предприятий.
Местные жители отмечают, что в этот день ветер дул с севера, где находятся несколько крупных омских заводов. Они предполагают, что в очередной раз какой-то из заводов превысил нормативы и выбросил в атмосферу излишки вредного вещества.
Отметим, 30 ноября в Советском округе Омска также в течение нескольких часов ощущался химический запах, похожий на запах жженой пластмассы. Что стало причиной неприятного запаха, обнаружен ли его источник и выявлены ли нарушения на местных предприятиях, пока неизвестно.