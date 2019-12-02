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Posted 2 декабря 2019,, 11:42

Published 2 декабря 2019,, 11:42

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Жители села под Омском жалуются на запах, идущий с северной промзоны города

2 декабря 2019, 11:42
Жители села Красноярка под Омском пожаловались «Коммерческим вестям» на неприятный едкий запах, который доносился со стороны Красноярского тракта.

Запах, по сообщению местных жителей, чувствовался в воскресенье, 1 декабря, на въезде в село и на улицах недалеко от трассы. Сельчане возмущены и одновременно удивлены тем, что в санаторно-курортную зону, которая находится в 30 километрах от черты города, ощущается химический запах, похожий на выбросы крупных предприятий.

Местные жители отмечают, что в этот день ветер дул с севера, где находятся несколько крупных омских заводов. Они предполагают, что в очередной раз какой-то из заводов превысил нормативы и выбросил в атмосферу излишки вредного вещества.

Отметим, 30 ноября в Советском округе Омска также в течение нескольких часов ощущался химический запах, похожий на запах жженой пластмассы. Что стало причиной неприятного запаха, обнаружен ли его источник и выявлены ли нарушения на местных предприятиях, пока неизвестно.

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