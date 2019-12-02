Жители села под Омском жалуются на запах, идущий с северной промзоны города

Запах, по сообщению местных жителей, чувствовался в воскресенье, 1 декабря, на въезде в село и на улицах недалеко от трассы. Сельчане возмущены и одновременно удивлены тем, что в санаторно-курортную зону, которая находится в 30 километрах от черты города, ощущается химический запах, похожий на выбросы крупных предприятий.