В Омске школьница выпала из окна

Ученица школы № 82 оказалась запертой в школьной библиотеке. Чтобы не опоздать на урок девочка решила выбраться через окно, но сорвалась. Сейчас ребенок доставлен в больницу на скорой, у нее диагностировали травму позвоночника. Все обстоятельства ЧП выясняют специалисты.