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Posted 25 ноября 2019,, 09:15

Published 25 ноября 2019,, 09:15

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске школьница выпала из окна

25 ноября 2019, 09:15
В Омске школьница выпала из окна учебного заведения, опаздывая на урок. По данному факту Следственным комитетом РФ проводится доследственная проверка, сообщает 12 канал.

Ученица школы № 82 оказалась запертой в школьной библиотеке. Чтобы не опоздать на урок девочка решила выбраться через окно, но сорвалась. Сейчас ребенок доставлен в больницу на скорой, у нее диагностировали травму позвоночника. Все обстоятельства ЧП выясняют специалисты.

Девочка попала в библиотеку во время перемены, сотрудник школы ее не заметил и закрыл дверь. Поняв, что дверь заперта, школьница решила воспользоваться окном. Травмы девочка получила несерьезные. Об этом рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

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