В Омске школьница выпала из окна

Posted 25 ноября 2019,, 09:15
Published 25 ноября 2019,, 09:15
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Ученица школы № 82 оказалась запертой в школьной библиотеке. Чтобы не опоздать на урок девочка решила выбраться через окно, но сорвалась. Сейчас ребенок доставлен в больницу на скорой, у нее диагностировали травму позвоночника. Все обстоятельства ЧП выясняют специалисты.
Девочка попала в библиотеку во время перемены, сотрудник школы ее не заметил и закрыл дверь. Поняв, что дверь заперта, школьница решила воспользоваться окном. Травмы девочка получила несерьезные. Об этом рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.