«Росводоканал Омск» напоминает о передаче показаний счетчиков

Posted 21 ноября 2019,, 09:56
Published 21 ноября 2019,, 09:56
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
С ростом числа электронных устройств отмечается и увеличение количества передачи показаний заочными способами. Все больше омичей делают это через личный кабинет или через сервис на главной станице сайта.
Также передать показания круглосуточно можно с помощью автоматического приема голосовых данных по номеру 39-51-00. Многие абоненты просто вписывают данные в специальные графы квитанции.
«Потребитель сам выбирает удобные для него способы передачи данных. Можно это сделать как очно, посетив офисы предприятия, так и заочно – со смартфона или компьютера. Хочу обратить внимание, что важно передавать показания приборов учёта не только холодной, но и горячей воды. Эти данные необходимы для того, чтобы корректно начислить потребителю услугу водоотведения», - рассказала коммерческий директор АО «ОмскВодоканал» Ольга Смиковская.
Напоминаем, что «Росводоканал Омск» рекомендует передавать показания счетчиков воды ежемесячно до 25 числа, а проводить оплату до 10 числа месяца, следующего за отчётным.
Способы передачи данных:
— через автоматический прием голосовых данных или путем ввода данных на клавиатуре смартфона по номеру 39-51-00 (круглосуточно);
— указать в квитанции омского водоканала (данные вписываются в специальные графы в квитанции);— через личный кабинет на сайте https://abon.omskvodokanal.ru или с помощью его мобильной версии;
— по электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трех строчках номер лицевого счета, номер счетчика холодной воды, его показания, номер счетчика горячей воды, его показания;— посредством SMS на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счета, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;
— в терминалах АО «ОмскВодоканал», ул. Маяковского, 2, ул. Конева, 14, ул. Кирова, 49/2, ул. Малунцева, 30;
— по многоканальным телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;
— при посещении офисов обслуживания населения (ул. Маяковского, 2, ул. Конева,14, ул. Кирова, 49/2, ул. Малунцева, 30, ул. Герцена, 48 корп.5 (в офисе Сбербанка), офисы в микрорайоне Береговом по адресу: Комсомольский проспект, 13 и в Крутой горке по адресу: ул. Российская, 13);
— в пунктах приема Фрисби.