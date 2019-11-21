Омскую сельскохозяйственную технику начнут собирать в Казахстане

Posted 21 ноября 2019,, 07:03
Published 21 ноября 2019,, 07:03
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В Казахстане заинтересовались почвообрабатывающей техникой, зерноочистительными машинами и посевными комплексами. Руководство Северо-Казахстанской области посетило омские предприятия, после чего предложило собирать технику на их территории. Для этого есть все предпосылки. Омское предприятие «Сибзавод-Агро» уже создало производство сеялок «Омичка» в Костанае.
«Соседи проявляют интерес к омским сельхозмашинам, которые производят у нас в регионе на таких предприятиях, как „Экспериментальный завод“, „Сибзавод-Агро“, „Сатурн-Агро“, — рассказал Николай Дрофа изданию. — Они востребованы в северном Казахстане, в таких областях, как Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская и Павлодарская. То есть там, где сегодня занимаются производством зерна».