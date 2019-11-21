Омскую сельскохозяйственную технику начнут собирать в Казахстане

«Соседи проявляют интерес к омским сельхозмашинам, которые производят у нас в регионе на таких предприятиях, как „Экспериментальный завод“, „Сибзавод-Агро“, „Сатурн-Агро“, — рассказал Николай Дрофа изданию. — Они востребованы в северном Казахстане, в таких областях, как Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская и Павлодарская. То есть там, где сегодня занимаются производством зерна».