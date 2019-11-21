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Posted 21 ноября 2019,, 07:03

Published 21 ноября 2019,, 07:03

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омскую сельскохозяйственную технику начнут собирать в Казахстане

21 ноября 2019, 07:03
Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа рассказал, что Омская область планирует собирать сельскохозяйственную технику в Казахстане, сообщает «Омскрегион». Договоренность стала результатом проведения в Омске Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

В Казахстане заинтересовались почвообрабатывающей техникой, зерноочистительными машинами и посевными комплексами. Руководство Северо-Казахстанской области посетило омские предприятия, после чего предложило собирать технику на их территории. Для этого есть все предпосылки. Омское предприятие «Сибзавод-Агро» уже создало производство сеялок «Омичка» в Костанае.

«Соседи проявляют интерес к омским сельхозмашинам, которые производят у нас в регионе на таких предприятиях, как „Экспериментальный завод“, „Сибзавод-Агро“, „Сатурн-Агро“, — рассказал Николай Дрофа изданию. — Они востребованы в северном Казахстане, в таких областях, как Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская и Павлодарская. То есть там, где сегодня занимаются производством зерна».

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