Департаменту имущества мэрии Омска вернут 5 работников вместо 52 уволенных

Среди проблем ведомства глава департамента Иманжан Караулов назвал большой спектр обязанностей, которые оставшиеся работники не успевают выполнять: «В ДИО люди работают до 10 вечера, очень большая текучка кадров, не все выдерживают такую нагрузку. В связи с тем, что люди меняются, невозможно знать дела, а это целые папки. Три человека оформляют участки. В прошлом году их было больше 900», — цитирует издание Караулова.