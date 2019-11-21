Департаменту имущества мэрии Омска вернут 5 работников вместо 52 уволенных

Posted 21 ноября 2019,, 12:57
Published 21 ноября 2019,, 12:57
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сокращение 52 сотрудников в этом году произошло из-за передачи части полномочий ведомства департаменту архитектуры. Оставшиеся люди не справляются с нагрузкой, и потому остаются на работе до 22 часов, возвращаясь на работу к 8:30, сообщает издание. Это повлияло на бюджет города: из 261 претензий о возмещении стоимости неосновательного обогащения на общую сумму 125 млн рублей взыскать в пользу бюджета получилось только 31 млн.
Среди проблем ведомства глава департамента Иманжан Караулов назвал большой спектр обязанностей, которые оставшиеся работники не успевают выполнять: «В ДИО люди работают до 10 вечера, очень большая текучка кадров, не все выдерживают такую нагрузку. В связи с тем, что люди меняются, невозможно знать дела, а это целые папки. Три человека оформляют участки. В прошлом году их было больше 900», — цитирует издание Караулова.
Председатель комитета Юрий Федотов заключил, что «отдел продаж» в мэрии действительно работает не так эффективно, и потому депутаты решили заложить бюджет на новых сотрудников ведомства. Однако пока предоставить департаменту согласились только пять специалистов, и примут их на работу уже в следующем году.