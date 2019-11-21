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Posted 21 ноября 2019,, 12:57

Published 21 ноября 2019,, 12:57

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Департаменту имущества мэрии Омска вернут 5 работников вместо 52 уволенных

21 ноября 2019, 12:57
В администрации Омска готовится расширение одной из структур. Ранее почти полностью сокращенный департамент имущественных отношений Омска усилят пятью специалистами. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Горсовета, пишет «ОмскРегион».

Сокращение 52 сотрудников в этом году произошло из-за передачи части полномочий ведомства департаменту архитектуры. Оставшиеся люди не справляются с нагрузкой, и потому остаются на работе до 22 часов, возвращаясь на работу к 8:30, сообщает издание. Это повлияло на бюджет города: из 261 претензий о возмещении стоимости неосновательного обогащения на общую сумму 125 млн рублей взыскать в пользу бюджета получилось только 31 млн.

Среди проблем ведомства глава департамента Иманжан Караулов назвал большой спектр обязанностей, которые оставшиеся работники не успевают выполнять: «В ДИО люди работают до 10 вечера, очень большая текучка кадров, не все выдерживают такую нагрузку. В связи с тем, что люди меняются, невозможно знать дела, а это целые папки. Три человека оформляют участки. В прошлом году их было больше 900», — цитирует издание Караулова.

Председатель комитета Юрий Федотов заключил, что «отдел продаж» в мэрии действительно работает не так эффективно, и потому депутаты решили заложить бюджет на новых сотрудников ведомства. Однако пока предоставить департаменту согласились только пять специалистов, и примут их на работу уже в следующем году.

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