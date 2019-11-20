В банкоматах Альфа-Банка теперь будут принимать платежи через сервис QIWI

В платежных терминалах и банкоматах сети «Альфа-Банка» появилась новая функция: есть возможность проводить платежи через систему QIWI с использованием пластиковой карты любого банка России. Зачисление денег произойдет в тот же рабочий день.

На первых порах функция доступна только для оплаты сотовой связи, но уже скоро список возможных платежей расширится: можно будет оплачивать квитанции ЖКХ, вносить плату за интернет и телевидение, гасить ежемесячные платежи по кредитам любых банков. Пополнение кошелька QIWI через банкомат будет бесплатным. Всего в сети «Альфа-Банка» 3238 банкоматов в 401 городе Российской Федерации.