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Posted 20 ноября 2019, 16:42

Published 20 ноября 2019, 16:42

Modified 23 февраля 2022, 13:36

Updated 23 февраля 2022, 13:36

В банкоматах Альфа-Банка теперь будут принимать платежи через сервис QIWI

20 ноября 2019, 16:42
В платежных терминалах и банкоматах сети «Альфа-Банка» появилась новая функция: есть возможность проводить платежи через систему QIWI с использованием пластиковой карты любого банка России. Зачисление денег произойдет в тот же рабочий день.

На первых порах функция доступна только для оплаты сотовой связи, но уже скоро список возможных платежей расширится: можно будет оплачивать квитанции ЖКХ, вносить плату за интернет и телевидение, гасить ежемесячные платежи по кредитам любых банков. Пополнение кошелька QIWI через банкомат будет бесплатным.

Всего в сети «Альфа-Банка» 3238 банкоматов в 401 городе Российской Федерации.

#Общество
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