Бывшим чиновницам мэрии Омска спустя год после суда отменили приговор

Заседание прошло сегодня, 20 ноября. Приговоренных к тюремному сроку чиновниц освободили, приговор Центрального райсуда от 25 сентября 2018 года отменили, как и решение первой апелляции от 22 ноября 2018 года, и теперь дело вновь будут рассматривать в суде первой инстанции, сообщает издание. Причины отмены не уточняются.