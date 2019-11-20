Бывшим чиновницам мэрии Омска спустя год после суда отменили приговор

Posted 20 ноября 2019,, 14:02
Published 20 ноября 2019,, 14:02
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Заседание прошло сегодня, 20 ноября. Приговоренных к тюремному сроку чиновниц освободили, приговор Центрального райсуда от 25 сентября 2018 года отменили, как и решение первой апелляции от 22 ноября 2018 года, и теперь дело вновь будут рассматривать в суде первой инстанции, сообщает издание. Причины отмены не уточняются.
Речь идет о Надежде Журовой, Елене Гусевой и Светланы Парадеевой. Их осудили по статье 290 УК РФ «Получение взятки». Журову суд приговорил к 3 годам колонии общего режима, а Гусеву и Парадееву судья отправил в колонию на 2 года.
Через месяц после вынесения приговора суд рассмотрел апелляцию адвокатов чиновниц. Те просили переквалифицировать дело на статьи 292 «Служебный подлог» или 327 «Подделка документов», однако суд их требования не удовлетворил, но частично изменил решение.
«Взыскать с Журовой, Гусевой и Парадеевой солидарно в доход Российской Федерации денежные средства, полученные в результате преступлений в сумме 1.73 млн рублей, с Журовой и Гусевой солидарно в доход Российской Федерации денежные средства, полученные в результате преступлений в сумме 1 млн рублей», — говорилось в апелляционном определении.