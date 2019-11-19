Из Омска на Дальний Восток с декабря запустят новый поезд

Posted 19 ноября 2019,, 06:16
Published 19 ноября 2019,, 06:16
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Состав будет сформирован из вагонов трех типов: купе, СВ и плацкарт. Новый график движения пассажирского поезда, который вступит в силу 8 декабря, объединит несколько маршрутов поездов в Сибири, а также отменит единственный поезд, связывающий Москву с Тындой.
В новом расписании поезд N75 будет отменен, а вместо него будет курсировать поезд N375 Нерюнгри - Тайшет, к которому прицепят пересадочный вагон до Москвы.
Получится, что теперь многочисленные поселки, расположенные на Байкало-Амурской магистрали останутся без прямого пассажирского сообщения с Москвой.