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Posted 19 ноября 2019,, 06:16

Published 19 ноября 2019,, 06:16

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Из Омска на Дальний Восток с декабря запустят новый поезд

19 ноября 2019, 06:16
Из Сибири на Дальний Восток в декабре запустят новый поезд. Речь идет о скором поезде № 47/48, который отправится из Омска 8 декабря, а прибудет во Владивосток – 13 декабря, пишет «Интрефакс».

Состав будет сформирован из вагонов трех типов: купе, СВ и плацкарт. Новый график движения пассажирского поезда, который вступит в силу 8 декабря, объединит несколько маршрутов поездов в Сибири, а также отменит единственный поезд, связывающий Москву с Тындой.

В новом расписании поезд N75 будет отменен, а вместо него будет курсировать поезд N375 Нерюнгри - Тайшет, к которому прицепят пересадочный вагон до Москвы.

Получится, что теперь многочисленные поселки, расположенные на Байкало-Амурской магистрали останутся без прямого пассажирского сообщения с Москвой.

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