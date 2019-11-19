Из Омска на Дальний Восток с декабря запустят новый поезд

Из Сибири на Дальний Восток в декабре запустят новый поезд. Речь идет о скором поезде № 47/48, который отправится из Омска 8 декабря, а прибудет во Владивосток – 13 декабря, пишет «Интрефакс».