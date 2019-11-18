В Омске за особо крупное мошенничество будут судить бизнесмена Авдошина — СМИ

Posted 18 ноября 2019,, 08:30
Published 18 ноября 2019,, 08:30
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Уголовное дело возбуждено в отношении 47-летнего предпринимателя, который решил получить возврат НДС из бюджета без проведения сделок и оказания услуг. Его организация занимается сдачей в аренду нежилой недвижимости.
Для этого директор изготовил подложные финансово-хозяйственные документы (договоры, счета-фактуры, товарные накладные) по несуществующим взаимоотношениям между двумя подконтрольными ему организациями. После этого он принес документы бухгалтеру.
Введенная в заблуждение сотрудница составила уточненную налоговую декларацию на сумму в размере 7 403 683 рублей. При этом свыше шести млн рублей были по несуществующим сделкам.
Документы передали в налоговую, после чего больше семи млн рублей оказались на счете фирмы. С помощью обмана бизнесмен похитил 6 801 815 рублей из федерального бюджета РФ. Расследование уголовного дела завершилось. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере один млн рублей.
Как сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на источник в налоговой структуре, речь идет о руководителе ООО «Фирма ЕВиС». По данным ЕГРЮЛ, предприятие зарегистрировали 5 мая 2006 года, директор — Вячеслав Юрьевич Авдошин. Основной вид деятельности компании — «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».
13 февраля 2017 года ООО «Фирма ЕВиС» признали банкротом. Конкурсным управляющим назначили Ирину Мецлер. 14 августа 2018 года организация прекратила свою деятельность.
Отметим, что учредителем компании является ООО «Фирма Алеко», владельцы которой — Игорь Борисович и Артем Игоревич Авдошины.