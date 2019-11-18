В Омске за особо крупное мошенничество будут судить бизнесмена Авдошина — СМИ

Оперуполномоченные УЭБиПК УМВД России по Омской области вместе с налоговой службой провели проверку, во время которой установили факт мошенничества одной из организаций, расположенных в Кировском округе Омска, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Компания нелегально возместила НДС на сумму почти в семь млн рублей.