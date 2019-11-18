Омский футболист Сычев требует с МВД России 90 млн рублей

Сычев убежден, что из-за бездействия полиции стало невозможно взыскать ущерб с виновных в краже банковского вклада. Как рассказал изданию адвокат спортсмена Александр Бурчук, жертвами мошенничества стали более 60 человек. Половина из них добивалась расследования уголовного дела, но после задержания председателя правления банка Ильи Бударина в конце августа 2018 года в суд поступило уголовное дело только по одному эпизоду хищения. Тогда бывший руководитель банка получил 3,5 года колонии.