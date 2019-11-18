Омский футболист Сычев требует с МВД России 90 млн рублей

Posted 18 ноября 2019,, 03:14
Published 18 ноября 2019,, 03:14
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сычев убежден, что из-за бездействия полиции стало невозможно взыскать ущерб с виновных в краже банковского вклада. Как рассказал изданию адвокат спортсмена Александр Бурчук, жертвами мошенничества стали более 60 человек. Половина из них добивалась расследования уголовного дела, но после задержания председателя правления банка Ильи Бударина в конце августа 2018 года в суд поступило уголовное дело только по одному эпизоду хищения. Тогда бывший руководитель банка получил 3,5 года колонии.
Дмитрий Сычев хотел перевести деньги на счет в банк, но средства попали третьему лицу. После этого банк лишился лицензии, а группа футболистов, в числе которых оказались Евгений Алдонин, Юрий Никифоров, Дмитрий Хохлов, Андрея Каряки и Дмитрий Кириченко, потеряли свои средства.
По словам юриста, от следствия и вкладчиков скрыли здание банка, шесть квартир на улице Якиманка в Москве, а также 10 автомобилей на общую сумму полтора млрд рублей. Согласно иску, это имущество нужно реализовать в счет возмещения ущерба потерпевшим. Однако шансы выиграть суд совсем небольшие.