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Posted 15 ноября 2019,, 13:21

Published 15 ноября 2019,, 13:21

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омском облсоюзе предпринимателей выберут нового главу

15 ноября 2019, 13:21
Омский областной союз предпринимателей через несколько недель выберет нового президента. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Уже сейчас, по данным издания, идет прием документов от кандидатов. Подать заявление на пост президенты желающие могут до 25 ноября этого года, а 5 декабря состоится голосование, после которого станет известно имя нового руководителя Союза.

Также заявления принимаются от тех, кто хочет баллотироваться в члены координационного совета. Одним голосованием, которое пройдет в конференц-зале ТК «Фестиваль», в союзе предпринимателей выберут новый руководящий состав.

Руководитель организации избирается исполнительной дирекцией ООСП раз в два года. В прошлый раз на выборах победу одержал председатель совета директоров ЗАО МПК «Компур» Димитрий Галаванов. На эту должность также претендовал директор по инновациям МНП «Агентство развития социально-информационных технологий» Юрий Куприянов. В октябре 2018 года он стал исполнительным директором ООСП.

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