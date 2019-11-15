В Омском облсоюзе предпринимателей выберут нового главу

Posted 15 ноября 2019,, 13:21
Published 15 ноября 2019,, 13:21
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Уже сейчас, по данным издания, идет прием документов от кандидатов. Подать заявление на пост президенты желающие могут до 25 ноября этого года, а 5 декабря состоится голосование, после которого станет известно имя нового руководителя Союза.
Также заявления принимаются от тех, кто хочет баллотироваться в члены координационного совета. Одним голосованием, которое пройдет в конференц-зале ТК «Фестиваль», в союзе предпринимателей выберут новый руководящий состав.
Руководитель организации избирается исполнительной дирекцией ООСП раз в два года. В прошлый раз на выборах победу одержал председатель совета директоров ЗАО МПК «Компур» Димитрий Галаванов. На эту должность также претендовал директор по инновациям МНП «Агентство развития социально-информационных технологий» Юрий Куприянов. В октябре 2018 года он стал исполнительным директором ООСП.