В Омском облсоюзе предпринимателей выберут нового главу

Руководитель организации избирается исполнительной дирекцией ООСП раз в два года. В прошлый раз на выборах победу одержал председатель совета директоров ЗАО МПК «Компур» Димитрий Галаванов. На эту должность также претендовал директор по инновациям МНП «Агентство развития социально-информационных технологий» Юрий Куприянов. В октябре 2018 года он стал исполнительным директором ООСП.