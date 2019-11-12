А вы бы стали дружить с палачом? Нравственный портрет омича

Posted 12 ноября 2019, 13:37
Published 12 ноября 2019, 13:37
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Категорический императив Канта гласит, что человек не должен относиться к другим как к средству для достижения своих целей. А хрестоматийное этическое правило устанавливает принцип: не делайте другим то, чего не желаете для себя. Но что, если ваше решение в одинаковой степени затрагивает разных людей и выбрать надо наименьшее зло? Спасет ли от ответственности позиция «я умываю руки»? Работают ли ваши принципы, если дело касается близких?
Социальный обозреватель Города55 Екатерина Чаплинская решила проверить на прочность «нравственный кодекс» омичей — совершенно разных людей из разных слоев общества. Наша цель: проследить их реакции на морально неоднозначные дилеммы и проверить, зависят ли этические табу от таких вещей, как социальный статус, профессия, уровень образования и дохода, или все наши герои — образцы добродетели (по крайней мере, в собственном представлении).
Пытаясь набросать нравственный портрет омича, мы предложили нашим героям поучаствовать в одном мыслительном эксперименте. Мы составили для них ряд гипотетических ситуаций, связанных с моральным выбором. Большинство известных тестов на эту тему слишком утрированы и касаются человеческих жизней, поэтому в нашей версии предложены ситуации, которые либо реально происходили, либо могли произойти в нашем обществе.
Итак, этические дилеммы и ответы омичей.
Вопрос 1: пикник с палачом
Сейчас общество вовлекают в обсуждение отмены моратория на смертную казнь. Ок. Представьте, что знакомый ваших знакомых, капитан ФСИН, теперь работает палачом и «нажимает рубильник», отправляя на тот свет очередного человека, признанного судом маньяком, педофилом, убийцей. И вот знакомые приглашают вас на природу поесть шашлыка. Вы знаете, что также приглашен и капитан ФСИН. Вы:
Вопрос 2: бескомпромиссный беспилотник
Вас пригласили к участию в соцопросе по работе беспилотных автомобилей. Инженеры зашли в тупик в обучении искусственного интеллекта и хотели бы доверить этот выбор обществу. Проблема в алгоритме, который нужно заложить интеллекту на основе морального выбора. Экстренная ситуация, автомобиль едет по проезжей части в разрешенном скоростном режиме и вдруг на дороге оказываются внештатные объекты: женщина с ребенком с одной стороны (А) и три пенсионерки с другой (Б). ДТП с летальным исходом неизбежно, но интеллект способен избрать траекторию, по которой погибнут только А или Б. Вы:
Вопрос 3: убитая собака
Вы гуляете со своей собакой — добрым, послушным и безобидным питомцем, который ни кому на свете зла не сделал. Потому вы ее выгуливаете без ошейника и намордника. Пес резвился-резвился и привлек внимание детей. Вы зовете пса к себе, а детей громко предупреждаете, чтобы не трогали собаку руками и вообще шли бы по своим детским делам. И вдруг ваш пес кусает одного из ребятишек за лицо, валит на землю и не отпускает. Вы подбегаете, оттаскиваете пса, слышите хрип ребенка и вопль мамаши. Пока вы решаете, как поступить, отвести ли пса домой и вернуться к ребенку или остаться здесь, чтобы хоть чем-то ему помочь, из подъезда в трусах выбегает мужик с ружьем и в упор стреляет в вашего пса. Вы:
Вопрос 4: инсульт за рулем
Вы припарковали свой автомобиль вдоль дороги, не нарушая ПДД. Спокойно удалились, однако через пару часов сработала сигнализация. Вернувшись на место парковки, вы обнаружили, что в вашу машину врезался другой автомобиль. В результате ДТП ваша машина сильно пострадала и не подлежит восстановлению. Виновника увезла реанимация. Получив протокол от ГИБДД, вы обращаетесь в свою страховую компанию для компенсации, но выясняется, что автомобиль виновника не застрахован. Находите виновника в больнице, он в сознании. От него вы узнаете, что причиной аварии стал инсульт: водитель потерял сознание прямо во время движения. Он признается, что ему нечем компенсировать ущерб. Вы:
Вопрос 5: ваш начальник — болван
Вы зарабатываете ниже среднего. Хотелось бы больше, но что-то нет перспектив. Вдруг встречаете школьного приятеля, которого не видели 5 лет. У него все получше, чем у вас: машина, обувь, карьера чиновника. Слово за слово, он обещает похлопотать и найти вам место на госслужбе. И действительно, через пару недель устраивает вас своим заместителем. В первый же месяц выясняется, что как начальник ваш приятель — болван. Со временем вы осознаете, что ваши заслуги и идеи он преподносит своему руководителю как свои. Вы терпите, потому что не хотите вернуться на год назад. Но тут узнаете, что ваш приятель спит с женой своего руководителя. Вы:
Вопрос 6: шантаж
Вы руководитель крупной компании. Вам вдруг пишет одна из рядовых сотрудниц. Дама в годах. Вы знаете, что эта дама — плохой сотрудник и часто пропадает в запое. Недавно вы сделали замечание ее руководителю по этому поводу и рекомендовали «решить вопрос». В сообщении дама сразу объясняет, что располагает компроматом, способным не просто уничтожить вашу карьеру, но и отправить в тюрьму. Она грозит передать информацию в СМИ. При этом в качестве доказательств выдает поверхностные сведения, часть из которых полный бред, но есть и неприятные моменты. За молчание дама требует не увольнять ее и сохранить зарплату до выхода на пенсию. Терпеть ее придется 1,5 года. Вы:
Вопрос 7: делим «сникерсы»
В результате аварийной посадки самолета на воду вы оказались на скалистом, безжизненном и главное необитаемом острове. С вами также двенадцать выживших. Вы с ними не знакомы. Еды нет совсем, кроме двух порций обеда, который обычно подают в самолете. Будет ли помощь и сколько придется ждать неизвестно. Обед решено делить поровну между всеми. Через четыре дня все голодные и обессиленные, теряют надежду на спасение. Ночью вы случайно заметили, как ваш сосед что-то ест. Рефлекторно вы спрашиваете его и выясняется что у него был Snickers. Он умоляет вас не рассказывать остальным и платит за молчание остатками — половиной шоколадки. Вы:
Вопрос 8: нападение на детсад
Вам звонят из детского сада, куда ходит ваш ребенок. Там какое-то ЧП — точно не говорят, но просят приехать. Вы летите туда. На месте полиция, скорая, все оцеплено, не пробиться. В толпе говорят, что какой-то псих напал на группу детского сада. Через десять минут полиция выводит под конвоем нападавшего, который отчаянно сопротивляется. Вы его узнаете. Это парень с психическим расстройством, сын ваших соседей по этажу. Недавно родители по своей воле забрали его из интерната — мол, он спокоен, там невыносимые условия, дома легче. Вы всегда сочувствовали этой семье, кто бы мог подумать, что он способен на такое. Один ребенок погиб, воспитательница ранена, еще несколько детей в больнице. В том числе ваш. Вы:
А ниже можно посмотреть, как распределялись ответы на каждый вопрос.