А вы бы стали дружить с палачом? Нравственный портрет омича

Вы гуляете со своей собакой — добрым, послушным и безобидным питомцем, который ни кому на свете зла не сделал. Потому вы ее выгуливаете без ошейника и намордника. Пес резвился-резвился и привлек внимание детей. Вы зовете пса к себе, а детей громко предупреждаете, чтобы не трогали собаку руками и вообще шли бы по своим детским делам. И вдруг ваш пес кусает одного из ребятишек за лицо, валит на землю и не отпускает. Вы подбегаете, оттаскиваете пса, слышите хрип ребенка и вопль мамаши. Пока вы решаете, как поступить, отвести ли пса домой и вернуться к ребенку или остаться здесь, чтобы хоть чем-то ему помочь, из подъезда в трусах выбегает мужик с ружьем и в упор стреляет в вашего пса. Вы: