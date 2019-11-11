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Posted 11 ноября 2019,, 02:49

Published 11 ноября 2019,, 02:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

На место Спиридонова в омскую прокуратуру рассматривают зампрокурора из Ростова — СМИ

11 ноября 2019, 02:49
На должность прокурора Омской области претендует первый заместитель прокурора Ростовской области Андрей Сысоенков. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

По информации издания, в прокуратуре всерьез рассматривают кандидатуру Сысоенкова, который с 2012 года работает зампрокурора Ростовской области. Отмечается, что до назначения в Омск нынешний прокурор Омской области Анастас Спиридонов также был перзамом прокурора Ростовской области.

Возможное назначение связано с тем, что Спиридонова могут перевести в другой регион. Предполагается, что его назначат руководителем Санкт-Петербургского юридического института.

Андрей Сысоенков окончил Кемеровский госуниверситет и получил диплом юриста. Работать в прокуратуре начал в 2000 году. За время службы значился прокурором отдела Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе, прокурором отдела по надзору за исполнением федерального законодательства управления Генпрокуратуры в Сибири. В апреле 2009 года назначен прокурором Норильска Красноярского края, а в октябре 2012 году переехал в Ростовскую область, где стал первым заместителем прокурора области.

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