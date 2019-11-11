На место Спиридонова в омскую прокуратуру рассматривают зампрокурора из Ростова — СМИ

Андрей Сысоенков окончил Кемеровский госуниверситет и получил диплом юриста. Работать в прокуратуре начал в 2000 году. За время службы значился прокурором отдела Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе, прокурором отдела по надзору за исполнением федерального законодательства управления Генпрокуратуры в Сибири. В апреле 2009 года назначен прокурором Норильска Красноярского края, а в октябре 2012 году переехал в Ростовскую область, где стал первым заместителем прокурора области.