На место Спиридонова в омскую прокуратуру рассматривают зампрокурора из Ростова — СМИ

Posted 11 ноября 2019,, 02:49
Published 11 ноября 2019,, 02:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По информации издания, в прокуратуре всерьез рассматривают кандидатуру Сысоенкова, который с 2012 года работает зампрокурора Ростовской области. Отмечается, что до назначения в Омск нынешний прокурор Омской области Анастас Спиридонов также был перзамом прокурора Ростовской области.
Возможное назначение связано с тем, что Спиридонова могут перевести в другой регион. Предполагается, что его назначат руководителем Санкт-Петербургского юридического института.
Андрей Сысоенков окончил Кемеровский госуниверситет и получил диплом юриста. Работать в прокуратуре начал в 2000 году. За время службы значился прокурором отдела Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе, прокурором отдела по надзору за исполнением федерального законодательства управления Генпрокуратуры в Сибири. В апреле 2009 года назначен прокурором Норильска Красноярского края, а в октябре 2012 году переехал в Ростовскую область, где стал первым заместителем прокурора области.