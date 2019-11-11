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Posted 11 ноября 2019, 14:41

Published 11 ноября 2019, 14:41

Modified 23 февраля 2022, 13:25

Updated 23 февраля 2022, 13:25

Альфа-Банк предложил своим клиентам-физлицам сервис по дистанционной юрпомощи

Альфа-Банк предложил своим клиентам-физлицам сервис по дистанционной юрпомощи

11 ноября 2019, 14:41
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Альфа-Банк расширяет спектр услуг для физических лиц. С ноября текущего года его клиентам будет доступна дистанционная юридическая помощь от партнеров банка.

Новый сервис по оказанию клиентам банка юридической и информационной помощи называется «Юрист 24/7». Доступ к услугам открывает сертификат, стоимостью от 3 до 12 тысяч рублей, сообщает newsnn.ru.

Как отметил директор по развитию бизнеса в партнерском канале Альфа-Банка Даниил Поколодный, современный банк должен оказывать клиентам дополнительные услуги. Сегодня оказания только финансовых услуг недостаточно. Клиентам удобно обращаться в банк, как в «единое окно», где помогут и проконсультируют по целому ряду вопросов. Подобные инновации помогают людям и повышают лояльность клиентов.

Альфа-Банк стремится соответствовать всем современным требованиям. Предложение новых, не связанных с финансами услуг, вполне соответствует стратегии максимальной клиентоориентированности.

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