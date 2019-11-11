Альфа-Банк предложил своим клиентам-физлицам сервис по дистанционной юрпомощи

Как отметил директор по развитию бизнеса в партнерском канале Альфа-Банка Даниил Поколодный, современный банк должен оказывать клиентам дополнительные услуги. Сегодня оказания только финансовых услуг недостаточно. Клиентам удобно обращаться в банк, как в «единое окно», где помогут и проконсультируют по целому ряду вопросов. Подобные инновации помогают людям и повышают лояльность клиентов.