Альфа-Банк предложил своим клиентам-физлицам сервис по дистанционной юрпомощи

Posted 11 ноября 2019, 14:41
Published 11 ноября 2019, 14:41
Modified 23 февраля 2022, 13:25
Updated 23 февраля 2022, 13:25
Новый сервис по оказанию клиентам банка юридической и информационной помощи называется «Юрист 24/7». Доступ к услугам открывает сертификат, стоимостью от 3 до 12 тысяч рублей, сообщает newsnn.ru.
Как отметил директор по развитию бизнеса в партнерском канале Альфа-Банка Даниил Поколодный, современный банк должен оказывать клиентам дополнительные услуги. Сегодня оказания только финансовых услуг недостаточно. Клиентам удобно обращаться в банк, как в «единое окно», где помогут и проконсультируют по целому ряду вопросов. Подобные инновации помогают людям и повышают лояльность клиентов.
Альфа-Банк стремится соответствовать всем современным требованиям. Предложение новых, не связанных с финансами услуг, вполне соответствует стратегии максимальной клиентоориентированности.