В Омской области дачники пожаловались на подростков-вандалов, разбивающих окна

«До каких пор такое будет творится на дачах ''Березка''? Всю прошлую неделю и эту хулиганье устроили погром, срывали замки на калитках, на домиках, выбивали стекла и многое другое. Почему мы никак не защищены? — вопрошает автор записи. — Каждый год воровство, что это за безобразие творится. Прямо массово громят наши дачи, домики. Кто за это ответит?»