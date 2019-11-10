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Posted 10 ноября 2019, 05:12

Published 10 ноября 2019, 05:12

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

В Омской области дачники пожаловались на подростков-вандалов, разбивающих окна

В Омской области дачники пожаловались на подростков-вандалов, разбивающих окна

10 ноября 2019, 05:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители дачного поселка под Тарой пожаловались на очередной набег вандалов, которые разбили окна и сорвали замки с частных владений. Анонимный пользователь в паблике «Подслушано в Таре» заявил, что в этом году причастны к погрому несовершеннолетние, которые сбежали из местного реабилитационного центра.

«До каких пор такое будет творится на дачах ''Березка''? Всю прошлую неделю и эту хулиганье устроили погром, срывали замки на калитках, на домиках, выбивали стекла и многое другое. Почему мы никак не защищены?вопрошает автор записи.Каждый год воровство, что это за безобразие творится. Прямо массово громят наши дачи, домики. Кто за это ответит?»

Автор со ссылкой на некие источники заявил, что к погромам причастны воспитанники местного реабилитационного центра, которых привезли в Тарский район из Большеречья. Дети сбежали из учреждения и, по мнению местного жителя, отправились громить местные дачи. При этом о кражах пострадавшие не говорят, речь идет только о разбитых стеклах и сорванных замках.

Жители «Березки» планируют обратиться в правоохранительные органы, чтобы им возместили ущерб или восстановили разрушенное имущество, а также разобрались, почему из реабилитационного центра сбежали дети, если это действительно так.

В ответ на сообщение другие местные жители посоветовали установить дачникам сигнализацию и самим внимательнее следить за своим имуществом.

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