В Омской области дачники пожаловались на подростков-вандалов, разбивающих окна

Posted 10 ноября 2019, 05:12
Published 10 ноября 2019, 05:12
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
«До каких пор такое будет творится на дачах ''Березка''? Всю прошлую неделю и эту хулиганье устроили погром, срывали замки на калитках, на домиках, выбивали стекла и многое другое. Почему мы никак не защищены? — вопрошает автор записи. — Каждый год воровство, что это за безобразие творится. Прямо массово громят наши дачи, домики. Кто за это ответит?»
Автор со ссылкой на некие источники заявил, что к погромам причастны воспитанники местного реабилитационного центра, которых привезли в Тарский район из Большеречья. Дети сбежали из учреждения и, по мнению местного жителя, отправились громить местные дачи. При этом о кражах пострадавшие не говорят, речь идет только о разбитых стеклах и сорванных замках.
Жители «Березки» планируют обратиться в правоохранительные органы, чтобы им возместили ущерб или восстановили разрушенное имущество, а также разобрались, почему из реабилитационного центра сбежали дети, если это действительно так.
В ответ на сообщение другие местные жители посоветовали установить дачникам сигнализацию и самим внимательнее следить за своим имуществом.