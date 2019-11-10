Омск вошел в очередной рейтинг вымирающих городов России

Posted 10 ноября 2019, 04:27
Published 10 ноября 2019, 04:27
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
«Не пытайтесь покинуть Омск», — гласит известный мем о городе, хотя реальность такова, что пытаются многие, и у большинства получается. Город вместе с областью покидают по 10 тысяч человек в год, — говорится на портале. — Кроме того, кажется, в России нет ни одного урбаниста, который не рассказал бы о том, что в Омске нет благоустройства и все грустно. Большинство, правда, указывает на то, что людей гонит из города не отсутствие лавочек и набережных, а низкий уровень зарплат».
Отметим, что Омск занял лишь шестое место из семи, уступив суровому Челябинску, быстровымирающей Воркуте, холодному Норильску, пограничному Певеку и криминальному Артему. Последнее место в рейтинге, внезапно, занимает подмосковье — город Иваново, по прогнозам экспертов, должен полностью опустеть к 2100 году.
Так ли плох Омск и есть ли здесь возможности для развития и причины остаться, Город55 разбирается в проекте «Омск Офигенный».