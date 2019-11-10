Городок Водников в Омске останется на 10 часов без холодной воды

Posted 10 ноября 2019, 09:09
Published 10 ноября 2019, 09:09
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Ремонт будет проходить 11 ноября с 10 часов утра до 20 часов вечера. В это время, по информации специалистов, рабочие будут заменять на водопроводе задвижку, чтобы избежать аварий зимой.
Без воды на этот период останутся как жилые, так и административные здания, в том числе и частный сектор. Вечером специалисты обещают полностью возобновить подачу воды.
Жилые дома с административными помещениями по следующим адресам:
Административные здания по адресам:
Жилые дома по адресам: