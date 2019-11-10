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Posted 10 ноября 2019, 09:09

Published 10 ноября 2019, 09:09

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Городок Водников в Омске останется на 10 часов без холодной воды

Городок Водников в Омске останется на 10 часов без холодной воды

10 ноября 2019, 09:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сразу несколько десятков домов в Омске останутся на 10 часов без холодной воды. В «ОмскВодоканале» объяснили, что связано это с ремонтом водопровода на улице 2-я Кольцевая.

Ремонт будет проходить 11 ноября с 10 часов утра до 20 часов вечера. В это время, по информации специалистов, рабочие будут заменять на водопроводе задвижку, чтобы избежать аварий зимой.

Без воды на этот период останутся как жилые, так и административные здания, в том числе и частный сектор. Вечером специалисты обещают полностью возобновить подачу воды.

Жилые дома с административными помещениями по следующим адресам:

  • улица Красный путь, дома 78, 80а, 80б, 82а;
  • улица Булгакова, дома 2 и 4;
  • улица 4-я Дачная, дома 11 и 13;
  • улица 3-я Дачная, дома 1;
  • улица Волховстроя, дома 79, 81, 88, 94;
  • улица 2-я Кольцевая, дома 3 и 3 корпус 1.

Административные здания по адресам:

  • улица Красный путь, дома 80в, 84, 84 корпус 1;
  • улица 2-я Дачная, дома 1а, 4, 4а;
  • улица Долгирева, дома 1, 5, 9, 17, 65;
  • улица 2-я Кольцевая, дома 32 и 34
  • улица 4-я Дачная, дома 17/ корпус 2;
  • улица 8-я Кольцевая, дом 11.

Жилые дома по адресам:

  • улица 2-я Кольцевая, дома №7 (корпуса с 1 по 6) №9 (корпуса с 1 по 6), №11 (корпус с 1 по 6), №13 (корпус с 1 по 6);
  • частный сектор по улицам 2-я Дачная, 2, 8-я Кольцевая, улицы 1-я – 4-я Дачная;
  • 2-я Дачная, дома 18 и 20;
  • ул. Долгирева, дом 15.
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