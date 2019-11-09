В Омской области 86-летний ветеран подарил велосипед многодетной семье

Николай Львов был воспитанником детского дома, созданного в Толоконцево в годы Великой Отечественной войны. Сейчас он регулярно отдает часть пенсии на благотворительность. По просьбе ветерана велосипед многодетной семье вручила глава Толоконцевского поселения Нина Граничева.