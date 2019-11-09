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Posted 9 ноября 2019,, 09:29

Published 9 ноября 2019,, 09:29

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омской области 86-летний ветеран подарил велосипед многодетной семье

9 ноября 2019, 09:29
Часть своей пенсии ветеран постоянно отдает на благотворительность, сообщает «Сельская трибуна».

Житель села Толоконцево Крутинского района, 86-летний ветеран труда Николай Львов подарил жительнице Крутинки, матери шестерых детей Надежде Алишиной новый велосипед.

Николай Львов был воспитанником детского дома, созданного в Толоконцево в годы Великой Отечественной войны. Сейчас он регулярно отдает часть пенсии на благотворительность. По просьбе ветерана велосипед многодетной семье вручила глава Толоконцевского поселения Нина Граничева.

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