В Дагестане поймали спонсоров ИГ

Posted 8 ноября 2019, 11:16
Published 8 ноября 2019, 11:16
Modified 23 февраля 2022, 14:23
Updated 23 февраля 2022, 14:23
Как пишет RT, по заданию главарей запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, задержанные собрали деньги на поддержку боевиков в размере 10 млн рублей.
Отмечается, что подозреваемые переводили деньги в Сирию через банковские карты и платежные системы. В ходе обысков у них изъяли средства связи и платежные документы.
Сообщается, что по факту содействия террористам против подозреваемых возбуждено уголовное дело.