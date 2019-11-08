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Posted 8 ноября 2019, 11:16

Published 8 ноября 2019, 11:16

Modified 23 февраля 2022, 14:23

Updated 23 февраля 2022, 14:23

В Дагестане поймали спонсоров ИГ

8 ноября 2019, 11:16
В ходе спецоперации в Дагестане были задержаны двое членов ячейки, которые отправляли деньги террористам в Сирию.

Как пишет RT, по заданию главарей запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, задержанные собрали деньги на поддержку боевиков в размере 10 млн рублей.

Отмечается, что подозреваемые переводили деньги в Сирию через банковские карты и платежные системы. В ходе обысков у них изъяли средства связи и платежные документы.

Сообщается, что по факту содействия террористам против подозреваемых возбуждено уголовное дело.

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