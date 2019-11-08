Стало известно, что появится рядом с главной новогодней елкой в Омске

Posted 8 ноября 2019,, 05:22
Published 8 ноября 2019,, 05:22
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Помимо елки на реконструированной площади перед Музыкальным театром появится снежный городок и сцена, где будет проходить новогоднее представление. В мэрии уже готовят сценарий и график праздников, и одними из тех, кто поздравит горожан с праздником, станут Дед Мороз и символ 2020 года — белая крыса. Кроме этого в праздничные дни будет реорганизована парковка вблизи Театральной площади.
«Елка будет большая, красивая. Ледовый городок, конечно же, для детей разных возрастов и взрослых. Там будет организовано зонирование территорий для того, чтобы людские потоки между собой не пересекались. Готовится специальная схема для организации парковочных мест в дни праздничных мероприятий», — приводит слова Галины Назаровой «12 канал».
Также в мэрии объяснили, что перенести главную елку решили из-за более удобного местоположения и транспортной развязки. Расчет делается и на то, что горожане после праздника смогут прогуляться по исторической части города и посетить музеи, в том числе «Эрмитаж-Сибирь».