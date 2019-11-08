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Posted 8 ноября 2019,, 05:22

Published 8 ноября 2019,, 05:22

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Стало известно, что появится рядом с главной новогодней елкой в Омске

8 ноября 2019, 05:22
В 2019 году празднование Нового года местные власти решили перенести из парка 30-летия ВЛКСМ на Театральную площадь — именно здесь расположится главная городская новогодняя елка. Подробности обустройства площади рассказала в эфире «12 канала» советник директора департамента культуры Омска Галина Назарова.

Помимо елки на реконструированной площади перед Музыкальным театром появится снежный городок и сцена, где будет проходить новогоднее представление. В мэрии уже готовят сценарий и график праздников, и одними из тех, кто поздравит горожан с праздником, станут Дед Мороз и символ 2020 года — белая крыса. Кроме этого в праздничные дни будет реорганизована парковка вблизи Театральной площади.

«Елка будет большая, красивая. Ледовый городок, конечно же, для детей разных возрастов и взрослых. Там будет организовано зонирование территорий для того, чтобы людские потоки между собой не пересекались. Готовится специальная схема для организации парковочных мест в дни праздничных мероприятий», — приводит слова Галины Назаровой «12 канал».

Также в мэрии объяснили, что перенести главную елку решили из-за более удобного местоположения и транспортной развязки. Расчет делается и на то, что горожане после праздника смогут прогуляться по исторической части города и посетить музеи, в том числе «Эрмитаж-Сибирь».

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