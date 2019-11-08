Стало известно, что появится рядом с главной новогодней елкой в Омске

Помимо елки на реконструированной площади перед Музыкальным театром появится снежный городок и сцена, где будет проходить новогоднее представление. В мэрии уже готовят сценарий и график праздников, и одними из тех, кто поздравит горожан с праздником, станут Дед Мороз и символ 2020 года — белая крыса. Кроме этого в праздничные дни будет реорганизована парковка вблизи Театральной площади.