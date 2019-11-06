Генконсул ФРГ Петер Бломайер планирует визит в Омск

Точной даты его приезда в Омск пока нет, как и конкретной цели его визита. Известно, что в Норильске Бломайер обсуждал с местными властями проблемы экологии, экономики, промышленности и культуры. Также предполагается, что генконсул может приехать в Омск в дни Форума межрегионального сотрудничества, который состоится 6–7 ноября и на который должны приехать президент России Владимир Путин и глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.