Генконсул ФРГ Петер Бломайер планирует визит в Омск

Posted 6 ноября 2019,, 01:34
Published 6 ноября 2019,, 01:34
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Немецкий политик во вторник, 5 ноября, посетил Норильск и Дудинку. Он отметил, что планирует объехать всю подконтрольную ему территорию в ближайшее время. Следующим городом станет Омск.
«У меня очень большой служебный округ, в него входит 21 регион. За неполный год моей работы еще не удалось побывать во всех, но две трети я уже посетил», — поделился генконсул.
Точной даты его приезда в Омск пока нет, как и конкретной цели его визита. Известно, что в Норильске Бломайер обсуждал с местными властями проблемы экологии, экономики, промышленности и культуры. Также предполагается, что генконсул может приехать в Омск в дни Форума межрегионального сотрудничества, который состоится 6–7 ноября и на который должны приехать президент России Владимир Путин и глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.