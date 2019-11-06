Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября 2019,, 01:34

Published 6 ноября 2019,, 01:34

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Генконсул ФРГ Петер Бломайер планирует визит в Омск

6 ноября 2019, 01:34
Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Новосибирске Петер-Кристоф Отто Бломайер посетит Омск с рабочим визитом. Об этом стало известно накануне во время его поездки в Красноярский край, сообщает издание «Таймырский телеграф».

Немецкий политик во вторник, 5 ноября, посетил Норильск и Дудинку. Он отметил, что планирует объехать всю подконтрольную ему территорию в ближайшее время. Следующим городом станет Омск.

«У меня очень большой служебный округ, в него входит 21 регион. За неполный год моей работы еще не удалось побывать во всех, но две трети я уже посетил», — поделился генконсул.

Точной даты его приезда в Омск пока нет, как и конкретной цели его визита. Известно, что в Норильске Бломайер обсуждал с местными властями проблемы экологии, экономики, промышленности и культуры. Также предполагается, что генконсул может приехать в Омск в дни Форума межрегионального сотрудничества, который состоится 6–7 ноября и на который должны приехать президент России Владимир Путин и глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15