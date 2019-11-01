В Верховном суде РФ признали справедливым приговор банде омских националистов

Напомним, в апреле этого года Омский областной суд вынес решение по деру банды омских националистов, которые в 2016 году совершили несколько жестоких нападений на выходцев с Кавказа и Средней Азии. Омичи от имени девушки предлагали мужчинам встретиться для интима, после этого сами приходили на встречи и издевались над жертвами.