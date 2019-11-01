В Верховном суде РФ признали справедливым приговор банде омских националистов

Posted 1 ноября 2019,, 03:19
Published 1 ноября 2019,, 03:19
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
«Решение суда первой инстанции оставлено без изменений», — приводит издание информацию пресс-службы высшей инстанции.
Напомним, в апреле этого года Омский областной суд вынес решение по деру банды омских националистов, которые в 2016 году совершили несколько жестоких нападений на выходцев с Кавказа и Средней Азии. Омичи от имени девушки предлагали мужчинам встретиться для интима, после этого сами приходили на встречи и издевались над жертвами.
Суд назначил лидеру группировки, бойцу ММА Никите Федоненко 18 лет колонии строгого режима, второму фигуранту дела 16 лет аналогичного заключения, девушке-сообщнице суд дал 6 лет колонии общего режима, четвертого фигуранта привлечь к ответственности суд не смог из-за истечения сроков давности дела. Подробности истории суда над омскими националистов можно прочитать по этой ссылке.