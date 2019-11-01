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Posted 1 ноября 2019,, 03:19

Published 1 ноября 2019,, 03:19

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Верховном суде РФ признали справедливым приговор банде омских националистов

1 ноября 2019, 03:19
Верховный суд Российской Федерации не удовлетворил апелляцию фигурантов дела омской банды националистов, организованной экс-полицейским, бойцом ММА Никитой Федоненко. Об этом РАПСИ сообщили в пресс-службе суда.

«Решение суда первой инстанции оставлено без изменений», — приводит издание информацию пресс-службы высшей инстанции.

Напомним, в апреле этого года Омский областной суд вынес решение по деру банды омских националистов, которые в 2016 году совершили несколько жестоких нападений на выходцев с Кавказа и Средней Азии. Омичи от имени девушки предлагали мужчинам встретиться для интима, после этого сами приходили на встречи и издевались над жертвами.

Суд назначил лидеру группировки, бойцу ММА Никите Федоненко 18 лет колонии строгого режима, второму фигуранту дела 16 лет аналогичного заключения, девушке-сообщнице суд дал 6 лет колонии общего режима, четвертого фигуранта привлечь к ответственности суд не смог из-за истечения сроков давности дела. Подробности истории суда над омскими националистов можно прочитать по этой ссылке.

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