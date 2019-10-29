В ОмГУ предложили назвать одну из улиц Омска в честь Алексея Казанника

Posted 29 октября 2019,, 06:31
Published 29 октября 2019,, 06:31
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Он скончался 2 июня в возрасте 77 лет. По инициативе юридического факультета, где преподавал Казанник, планиурется установка бронзового бюста профессора перед главным корпусом ОмГУ. Также в планах учредить именную стипендию для студентов и проводить научную конференцию имени профессора А. И. Казанника.
Также руководство вуза планирует обратиться в мэрию Омска с предложением назвать в память Алексея Казанника улицу в городе.
Казанник закончил юридический факультет и аспирантуру Иркутского госуниверситета, с 1975 года преподавал в ОмГУ, с 1990 по 1993 год возглавлял кафедру государственного и муниципального права, а после год работал в должности генпрокурора России. С 1995 по 2003 год — замгубернатора Омской области.