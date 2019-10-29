В ОмГУ предложили назвать одну из улиц Омска в честь Алексея Казанника

Казанник закончил юридический факультет и аспирантуру Иркутского госуниверситета, с 1975 года преподавал в ОмГУ, с 1990 по 1993 год возглавлял кафедру государственного и муниципального права, а после год работал в должности генпрокурора России. С 1995 по 2003 год — замгубернатора Омской области.