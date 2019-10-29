«Новая газета» отсудила в ЕСПЧ две тысячи евро из‑за иска Полежаева

Леонид Полежаев возглавлял Омскую область с 1990 года еще в качестве председателя облисполкома. В 1995, 1999 и 2003 годах его переизбрали на пост губернатора области, в 2007 году уже депутаты законодательного собрания региона оставили его еще на пять лет. В 2012 году Полежаев ушел в отставку, но до сих пор активно участвует в жизни региона. В частности, несколько последних лет он продвигает идею строительства в центре Омска Ильинского собора.