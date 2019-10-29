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Posted 29 октября 2019,, 13:11

Published 29 октября 2019,, 13:11

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

«Новая газета» отсудила в ЕСПЧ две тысячи евро из‑за иска Полежаева

29 октября 2019, 13:11
Европейский суд по правам человека нашел нарушения в решении российского суда, который обязал «Новую газету» и ее корреспондента в Омске Георгия Бородянского выплатить 50 тыс рублей бывшему губернатору Омской области Леониду Полежаеву. Теперь российские власти должны выплатить СМИ более 2 тыс рублей евро.

В 2005 году издание опубликовало материал «Папа Омский, или Колокол в маске», в котором в жесткой форме критикуется работа тогда губернатора Омской области Леонида Полежаева. После публикации губернатор подал на «Новую газету» в суд, посчитав, что материал оскорбляет его честь и достоинство. Там издание обязали опубликовать опровержение и выплатить Полежаеву 50 тыс рублей компенсации (изначально губернатор требовал втрое больше).

В Европейском суде по правам человека признали, что решение российского суда нарушил статью 10 Европейской конвенции о защите прав человека, которая гарантирует свободу выражения мнения. ЕСПЧ обязал российские власти выплатить «Новой газете» и Георгию Бородянскому 1 160 евро материального ущерба и еще 1 000 евро в качестве компенсации морального ущерба.

Ранее Полежаев также отсудил у издания и Бородянского 60 тыс рублей за материал «Кредиты выдали под лица». Тогда «Новая газета» также обращалась в ЕСПЧ, однако тогда суд не нашел в решении суда нарушения права на свободу выражения мыслей.

Леонид Полежаев возглавлял Омскую область с 1990 года еще в качестве председателя облисполкома. В 1995, 1999 и 2003 годах его переизбрали на пост губернатора области, в 2007 году уже депутаты законодательного собрания региона оставили его еще на пять лет. В 2012 году Полежаев ушел в отставку, но до сих пор активно участвует в жизни региона. В частности, несколько последних лет он продвигает идею строительства в центре Омска Ильинского собора.

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