К этнографическому диктанту в этом году подключили всю Омскую область

Posted 29 октября 2019,, 06:54
Published 29 октября 2019,, 06:54
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Площадку этнографического диктанта можно выбрать на сайте акции. В Омске их будет 22, в том числе в библиотеке им. Пушкина, Доме дружбы, Сибирском культурном центре, Российско-немецком доме. Также диктант будут писать в вузах и ссузах города, включая ОмГУ им. Достоевского, ОмГПУ, СибГУФК, Сибирский казачий институт и др. Еще 56 площадок разместят в школах и ДК 32 районов области.
«Акция привлекает к себе все больше внимания. В России очень большое культурно-национальное наследие, только на территории Омской области проживает больше 120 национальностей, у которых есть свои традиции и обычаи. В первой акции у нас участвовало порядка 600 омичей и было совсем немного площадок. В прошлом году было уже 2 тыс. участников и 38 площадок. В этом году количество площадок увеличилось до 78, будут принимать участие все муниципальные районы», — рассказал на пресс-конференции вице-губернатор, министр региональный политики и массовых коммуникаций региона Михаил Каракоз.
Один из организаторов этнографического диктанта в Омске, проректор ОмГУ им. Достоевского Татьяна Смирнова отметила, что омичи в прошлом году показали неплохие результаты.
«Средний балл в Омской области был 64 — это достаточно хороший результат. Всего участников было 2068, женщины принимали участие в три раза активнее, чем мужчины. Средний возраст участников — 31 год. Самому старшему было 90 лет, самому младшему — 9», — привела она статистику предыдущей акции.
Испытания будут традиционными: 30 тестовых заданий, из которых 20 — общие для всей страны и 10 акцентированы на региональную специфику. На ответы участникам дается 45 минут. Те, кому не удастся попасть на диктант (по решению федеральных организаторов он проходит в будний день, а не в выходной), смогут написать онлайн-версию в течение еще 4 дней. Результаты подведут к 12 декабря.
Участников, показавших самые хорошие результаты на площадке, ждут небольшие призы.