К этнографическому диктанту в этом году подключили всю Омскую область

«Акция привлекает к себе все больше внимания. В России очень большое культурно-национальное наследие, только на территории Омской области проживает больше 120 национальностей, у которых есть свои традиции и обычаи. В первой акции у нас участвовало порядка 600 омичей и было совсем немного площадок. В прошлом году было уже 2 тыс. участников и 38 площадок. В этом году количество площадок увеличилось до 78, будут принимать участие все муниципальные районы», — рассказал на пресс-конференции вице-губернатор, министр региональный политики и массовых коммуникаций региона Михаил Каракоз.