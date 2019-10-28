Бизнесмен Васильев рассказал о своих убытках при строительстве «Саламандры»

«Сначала руководитель компании («СтройИнвестКомплекта») отвечал на звонки, потом перестал выходить на связь. Мы узнали, что компания находится в стадии банкротства и направили по почте документы о поставке оборудования на общую сумму на 11.3 млн рублей. Так как ответа не поступило, то акты считаются выполненными. 9 марта 2016 года на наш счёт от «СтройИнвестКомплекта» поступило 7,9 млн. Более 3 млн рублей нам остались должны по сей день», - сказал Васильев.