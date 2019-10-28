Бизнесмен Васильев рассказал о своих убытках при строительстве «Саламандры»

Posted 28 октября 2019,, 10:30
Published 28 октября 2019,, 10:30
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В судебном процессе приняли участие бывший зампредседателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков, экс-министр и замминистра строительства Богдан Масан и Евгений Скрудзин, а также замдиректора учреждения подведомственного «Облстройзаказчику» Ольга Хорзова.
По данным следствия, чиновники выдали из бюджета аванс почти в 15 млн рублей подрядчику, зная заранее, что он банкротится.
Сегодня показания дал депутат Заксобрания Омской области Вячеслав Васильев. Он является директором компании, которая занималась установкой систем вентиляции в помещениях. Питерская фирма, которой ранее дали аванс, в свою очередь выплачивать аванс в 30% не стала. Поэтому оборудование компании Васильева пришлось заказывать за свой счет, сообщает «12 канал».
По словам Васильева, генподрядчик вел работу очень медленно. В конце 2015 года, когда стало ясно о том, что объект вовремя сдать не получится, Васильев информировал Гребенщикова о сложившейся ситуации. Например, рассказал об оборудовании, которое его компания приобретала для «Саламандры», но оно до сих пор не оплачено.
«Сначала руководитель компании («СтройИнвестКомплекта») отвечал на звонки, потом перестал выходить на связь. Мы узнали, что компания находится в стадии банкротства и направили по почте документы о поставке оборудования на общую сумму на 11.3 млн рублей. Так как ответа не поступило, то акты считаются выполненными. 9 марта 2016 года на наш счёт от «СтройИнвестКомплекта» поступило 7,9 млн. Более 3 млн рублей нам остались должны по сей день», - сказал Васильев.