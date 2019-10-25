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Posted 25 октября 2019, 15:33

Published 25 октября 2019, 15:33

Modified 23 февраля 2022, 14:10

Updated 23 февраля 2022, 14:10

В Норильске состоялось заседание комиссии по вопросу гибели трех работников рудника

25 октября 2019, 15:33
Ростехнадзор выступил в качестве председателя комиссии в Норильске, на которой обсуждали инцидент с тремя погибшими работниками рудника «Таймырский». Ход расследования указывает на то, что гибель работников связана с малым количеством кислорода в воздухе на том месте, где произошел инцидент.

Сам случай имел место 22 октября на территории рудника «Таймырский», где погибли трое горняков «Норникеля», сообщило издание «Новые известия».

Это произошло на глубине более тысячи метров под землей, где специалисты военизированной горноспасательной части и отыскали тела трех мужчин. Эксперты лаборатории «Промбезопасность» сообщили, что не выявили превышения показателей каких-либо токсичных веществ. Но в воздухе на месте происшествия содержалось лишь два процента кислорода,что в 10 раз меньше необходимого значения. При этом, эксперты говорят о том, что погибшие работники зашли в тупиковый ствол шахты непреднамеренно.

Слова соболезнования высказал директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин. Он также рассказал об интенсивности работ по расследованию инцидента.

Свое сочувствие близким погибших выразил также операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко, который также пообещал всестороннюю поддержку родственникам, которую готова оказать компания. Работа рудника сейчас протекает в штатном режиме. В компании заверили, что качество воздуха, которым дышат сотрудники компании, является приоритетным вопросом.

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