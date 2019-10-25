В Норильске состоялось заседание комиссии по вопросу гибели трех работников рудника

Это произошло на глубине более тысячи метров под землей, где специалисты военизированной горноспасательной части и отыскали тела трех мужчин. Эксперты лаборатории «Промбезопасность» сообщили, что не выявили превышения показателей каких-либо токсичных веществ. Но в воздухе на месте происшествия содержалось лишь два процента кислорода,что в 10 раз меньше необходимого значения. При этом, эксперты говорят о том, что погибшие работники зашли в тупиковый ствол шахты непреднамеренно.