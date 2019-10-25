Чистая прибыль ГК «Россети» увеличилась в 5 раз за 3 квартала

Posted 25 октября 2019, 13:55
Published 25 октября 2019, 13:55
Modified 23 февраля 2022, 14:10
Updated 23 февраля 2022, 14:10
Подчеркнем, что в прошлом году в том же отчетном периоде размер чистой прибыли компании составлял 19,2 миллиарда рублей. Объемы выручки сохранились на прежнем уровне - немногим выше 26 миллиардов рублей, пишут «Новые известия».
Столь значительных результатов предприятие «Россети» смогло достичь благодаря росту эффективности управляемых дочерних структур, повышению их привлекательности для инвесторов и рыночной капитализации.
В 2019-м году премьер-министром России Дмитрием Медведевым были поддержаны законодательные предложения по улучшению нормативно-правовой базы в отрасли электроэнергетики. Данные поправки были предложены руководством ГК «Россети».
Помимо этого, «Россети» уже направили в Минэнерго России улучшенный документ, где содержится стратегия развития предприятия..
Все это положительно воздействует на устойчивость финансовых показателей энергохолдинга и ведет к росту доходов ее акционеров и инвесторов.