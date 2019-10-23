«Росводоканал Омск»: две трети омичей передают показания электронными способами

«Потребитель сам выбирает удобные для него способы передачи данных. Можно это сделать как очно, посетив офисы предприятия, так и заочно – со смартфона, компьютера. Хочу обратить внимание, что важно передавать показания приборов учета не только холодной, но и горячей воды. Эти данные необходимы для того, чтобы корректно начислить потребителю услугу водоотведения», - рассказала коммерческий директор АО «ОмскВодоканал» Ольга Смиковская.