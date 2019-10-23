«Росводоканал Омск»: две трети омичей передают показания электронными способами

Posted 23 октября 2019,, 09:35
Published 23 октября 2019,, 09:35
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Ежемесячно в водоканале отмечают, что горожане стали чаще пользоваться электронными способами для передачи показаний индивидуальных приборов учета воды. Так, по сравнению с январем 2019 года, количество SMS-сообщений выросло на 35 %, пользователей официального сайта ОмскВодоканала стало больше на 12 %, число приверженцев прочих онлайн-сервисов увеличилось на 8 %.
По-прежнему лидером передачи данных за услуги омского водоканала остаются традиционные квитанции. Почти 93 тысячи потребителей вписывают показания в специальные графы платежного документа.
«Потребитель сам выбирает удобные для него способы передачи данных. Можно это сделать как очно, посетив офисы предприятия, так и заочно – со смартфона, компьютера. Хочу обратить внимание, что важно передавать показания приборов учета не только холодной, но и горячей воды. Эти данные необходимы для того, чтобы корректно начислить потребителю услугу водоотведения», - рассказала коммерческий директор АО «ОмскВодоканал» Ольга Смиковская.
Напоминаем, что «Росводоканал Омск» рекомендует передавать показания счётчиков воды ежемесячно до 25 числа, а проводить оплату до 10 числа месяца, следующего за отчётным.
Способы передачи данных:
— через автоматический прием голосовых данных или путём ввода данных на клавиатуре смартфона по номеру 39-51-00 (круглосуточно);
— указать в квитанции омского водоканала (данные вписываются в специальные графы в квитанции); — через личный кабинет на сайте https://abon.omskvodokanal.ru или с помощью его мобильной версии;
— по электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трех строчках номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания; — посредством SMS на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;
— в терминалах АО «ОмскВодоканал», ул. Маяковского, 2, ул. Конева, 14, ул. Кирова, 49/2, ул. Малунцева, 30;
— по многоканальным телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;
— при посещении офисов обслуживания населения (ул. Маяковского, 2, ул. Конева,14, ул. Кирова, 49/2, ул. Малунцева, 30, ул. Герцена, 48 корп.5 (в офисе Сбербанка), офисы в микрорайоне Береговом по адресу: Комсомольский проспект, 13 и в Крутой горке по адресу: ул. Российская, 13);
— в пунктах приёма Фрисби.