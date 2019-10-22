В центре Омска выставили на продажу склады Минобороны

Posted 22 октября 2019,, 13:27
Published 22 октября 2019,, 13:27
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
На торги до конца года уйдет участок площадью 5.36 га с видом разрешенного использования «для размещения военных объектов под здания», пишет «Омскрегион».
На участке расположены 32 нежилых объекта общей площадью 13 617.8 кв. м. Три из них пойдут на продажу в ближайшее время. Начальная цена зданий 10.8 млн рублей. Цена продажи участка еще не установлена.
Известно, что с декабря 2015 года землю и склады арендовало омское ООО «Техноком Логистик».