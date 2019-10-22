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Posted 22 октября 2019,, 13:27

Published 22 октября 2019,, 13:27

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В центре Омска выставили на продажу склады Минобороны

22 октября 2019, 13:27
АО «ДОМ РФ», акциями которого владеет государство, готовит к продаже землю под складами Минобороны на пр. Карла Маркса в Омске.

На торги до конца года уйдет участок площадью 5.36 га с видом разрешенного использования «для размещения военных объектов под здания», пишет «Омскрегион».

На участке расположены 32 нежилых объекта общей площадью 13 617.8 кв. м. Три из них пойдут на продажу в ближайшее время. Начальная цена зданий 10.8 млн рублей. Цена продажи участка еще не установлена.

Известно, что с декабря 2015 года землю и склады арендовало омское ООО «Техноком Логистик».

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