Склады Минобороны в центре Омска продадут

Предлагают приобрести участок площадью 5.36 га с видом разрешенного использования «для размещения военных объектов под здания». Здесь же расположены 32 нежилых объекта, общая площадь которых 13 617.8 кв. м. Три из них выставят на продажу через несколько дней, пишет «Омскрегион».