Склады Минобороны в центре Омска продадут

Posted 22 октября 2019,, 16:47
Published 22 октября 2019,, 16:47
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Предлагают приобрести участок площадью 5.36 га с видом разрешенного использования «для размещения военных объектов под здания». Здесь же расположены 32 нежилых объекта, общая площадь которых 13 617.8 кв. м. Три из них выставят на продажу через несколько дней, пишет «Омскрегион».
Начальная цена объектов – 10.8 млн рублей, цена продажи участка неизвестна. Арендатором земли и складов с 2015 года являлась омская компания ООО «Техноком Логистик».