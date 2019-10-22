Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября 2019,, 16:47

Published 22 октября 2019,, 16:47

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Склады Минобороны в центре Омска продадут

22 октября 2019, 16:47
Сегодня, 22 октября, стало известно, что выставлена на продажу земля под складами Минобороны на пр. Карла Маркса в Омске. Готовит к продаже землю в центре АО «ДОМ РФ».

Предлагают приобрести участок площадью 5.36 га с видом разрешенного использования «для размещения военных объектов под здания». Здесь же расположены 32 нежилых объекта, общая площадь которых 13 617.8 кв. м. Три из них выставят на продажу через несколько дней, пишет «Омскрегион».

Начальная цена объектов – 10.8 млн рублей, цена продажи участка неизвестна. Арендатором земли и складов с 2015 года являлась омская компания ООО «Техноком Логистик».

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15