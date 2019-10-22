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Posted 22 октября 2019, 07:58

Published 22 октября 2019, 07:58

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Партнеры семьи Авдошиных отсудили право застраивать бывшие земли Городского пикника

22 октября 2019, 07:58
Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск ООО «Черномор» к департаменту имущественных отношений города. Компания сумела на три года продлить аренду земельного участка на улице Березовая.

Согласно материалам дела, в январе 2016 года земельный участок 55:36:070106:3112 был предоставлен в аренду ООО «Регионстрой». Учредителями компании значатся Валентина Канищева и Антонина Авдошина (директор — Татьяна Житник). На участке компания обязалась построить несколько спортивных объектов.

Спустя год, в январе 2017-го, компания отдала участок в субаренду ООО «Черномор», которое и занялось строительством объектов. К началу 2018 года на участке уже были возведены трибуна на 50 мест, поле для мини-футбола, волейбольная площадка, учебно-дрессировочная площадка для собак. Уже в марте 2017 года «Черномор» обратился в депархитектуры Омска за разрешением на ввод объектов в эксплуатацию, однако получил отказ из-за множества замечаний (объект фактически не был готов к сдаче).

Это и недоплата «Регионстроем» за два месяца использования участка стало поводом для депимущества расторгнуть договор аренды. Однако «Регионстрой» в суде доказал, что решение городских чиновников незаконное, и вернул себе право арендовать и сдавать в субаренду землю на улице Березовой.

Участок 55:36:070106:3112 на улице БерезоваяУчасток 55:36:070106:3112 на улице Березовая
Участок 55:36:070106:3112 на улице Березовая
Фото: публичная-кадастровая-карта.рф

Однако работы по замечаниям депархитектуры затянулись, и летом 2019 года у «Черномора» закончился срок аренды земельного участка. Компании пришлось обратиться в суд, чтобы признать распоряжение № 1037 от 21 июня 2019 года об отказе в продлении договора аренды недействительным.

Судья Вероника Распутина посчитала, что отказ городских властей предоставлять землю в аренду под строительство спорткомплекса со степенью готовности в 90 % противоречит земельному законодательству. Дело в том, что арендатор, который уже имеет на участке незаконченный объект строительства, имеет право на однократное продление договора аренды на три года. Именно такое решение Распутина и вынесла.

Напомним, ранее на земельном участке 55:36:070106:3112 в период с 2012 по 2014 год проводился Городской пикник. В 2015 году из-за новых арендаторов (до 2016 года участок арендовал ИП Кицин, который на нем так ничего и не построил) он переехал в парк на Королева.

ООО «Черномор» принадлежит двум предпринимательницам — Анне Черновой и Наталье Морозюк. Последняя является давним бизнес-партнером семьи Авдошиных. В частности, Морозюк наряду с Игорем, Артемом и Владиславом Авдошиными была совладельцем ООО «Фирма «Алеко» (занимается посредничеством, связанным с недвижимостью), вместе с Вячеславом Авдошиным владела ныне ликвидированным ООО «ЖБИ-Миллениум», а сейчас вместе с Игорем Авдошиным состоит в совладельцах ЖСК «Уют».

#Новости#Аренда земли#Строительство#Департамент имущественных отношений#Общество#Эксклюзивы#Омск сегодня
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