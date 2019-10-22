Партнеры семьи Авдошиных отсудили право застраивать бывшие земли Городского пикника

Спустя год, в январе 2017-го, компания отдала участок в субаренду ООО «Черномор», которое и занялось строительством объектов. К началу 2018 года на участке уже были возведены трибуна на 50 мест, поле для мини-футбола, волейбольная площадка, учебно-дрессировочная площадка для собак. Уже в марте 2017 года «Черномор» обратился в депархитектуры Омска за разрешением на ввод объектов в эксплуатацию, однако получил отказ из-за множества замечаний (объект фактически не был готов к сдаче).