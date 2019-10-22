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Posted 22 октября 2019,, 07:55

Published 22 октября 2019,, 07:55

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омичей просят срочно сменить летнюю резину на зимнюю

22 октября 2019, 07:55
Сегодня, 22 октября, во время пресс-конференции начальник УГИБДД по городу Омску Андрей Миллер обратился к водителям. Обратив внимание на то, что не стоит дожидаться устоявшихся минусовых температур, чтобы сменить летнюю резину на зимнюю.

«При +3…+5 градусах уже необходимо менять резину. Вопросы безопасности важнее», - цитирует слова руководителя издание «Омскрегион».

Несколько ДТП из-за скользкой дороги произошли на Ленинградском мосту, у телецентра и метромоста. Водители понесли только материальный ущерб. Также Миллер обратился к пешеходам. Омичей просят внимательней смотреть по сторонам, переходя дорогу.

«Сцепные качества изменились, поэтому водитель иногда не может резко остановиться. Зимние наезды характеризуются тем, что пешеход видит автомобиль и водитель видит человека на дороге, но не может резко остановиться», - рассказал начальник ГИБДД. Добавив, что за текущий год в Омске погибли 53 человека из-за наезда автомобилей.

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