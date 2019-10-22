Омичей просят срочно сменить летнюю резину на зимнюю

«Сцепные качества изменились, поэтому водитель иногда не может резко остановиться. Зимние наезды характеризуются тем, что пешеход видит автомобиль и водитель видит человека на дороге, но не может резко остановиться», - рассказал начальник ГИБДД. Добавив, что за текущий год в Омске погибли 53 человека из-за наезда автомобилей.