Омичей просят срочно сменить летнюю резину на зимнюю

Posted 22 октября 2019,, 07:55
Published 22 октября 2019,, 07:55
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
«При +3…+5 градусах уже необходимо менять резину. Вопросы безопасности важнее», - цитирует слова руководителя издание «Омскрегион».
Несколько ДТП из-за скользкой дороги произошли на Ленинградском мосту, у телецентра и метромоста. Водители понесли только материальный ущерб. Также Миллер обратился к пешеходам. Омичей просят внимательней смотреть по сторонам, переходя дорогу.
«Сцепные качества изменились, поэтому водитель иногда не может резко остановиться. Зимние наезды характеризуются тем, что пешеход видит автомобиль и водитель видит человека на дороге, но не может резко остановиться», - рассказал начальник ГИБДД. Добавив, что за текущий год в Омске погибли 53 человека из-за наезда автомобилей.